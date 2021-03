Orbán Viktor szépen kéri a pedagógusokat

Csach Gábor úgy látja, hogy sokan covidos tünetekkel, lázcsillapítóval járnak dolgozni.

Levelet ír a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere. A városvezető Facebook-oldalán jelentette be, hogy azt kéri a testületektől, hogy tegyenek ajánlást a nagyüzemekben a fertőzésveszély csökkentésére, a beléptetési rendszer szigorítására és az öltözők fertőtlenítésére. Csach Gábor kezdeményezi azt is, hogy javasolják a járvány idejére a békeidőben a „táppénzcsalók ellen” kitalált fizetési bónuszrendszer felülvizsgálatát. Ez a havi-negyedévi pluszpénzt jelenti annak a dolgozónak, aki nincs betegállományban.

Bejegyzése alapján az elmúlt héten biztatóan csökkent a városban az újonnan beazonosított fertőzöttek száma. Azt írta, hogy a kormányhivatal hét nap alatt 97 covid-pozitív és 39 kontakt személyt helyezett karanténba, köztük a Hajléktalan szállót is. Hozzátette, hogy a heti napi fertőzöttségi átlag lecsökkent 13,8 főre, ami biztató trend, a héten azonban átlag feletti volt a halálozás. A Dr. Kenessey Városi Kórházban mind a normál, mind az intenzív ellátás a kapacitás 90 százaléka felett működik. A covid-részlegeken a hétvégén 217 covid-beteget ápoltak, közülük 20-an voltak lélegeztető gépen. Csach Gábor minden héten részletesen beszámol a város járványügyi helyzetéről. Korábban a kormányt is megelőzve ő kérte az iskolák bezárását a vírus gyors terjedése miatt.

Az azonban kimaradt a bejegyzésből, hogy a táppénz mekkora bevételkiesést jelent, és nem feltétlenül a bónuszra hajt az, aki betegen is elmegy dolgozni. Ráadásul ha egy Covid-beteget karanténra ítél a hatóság, akkor az elkülönítés családtagjaira nézve is kötelező. Így egy családban akár mindkét kenyérkereső csökkentett jövedelemhez jut. Az MSZP korábban azt javasolta, hogy az igazolt Covid-fertőzés miatt táppénzre kényszerülők a fizetésük 100 százalékára legyenek jogosultak lábadozásuk ideje alatt a jelenlegi 60 százalék helyett. A fideszes többség azonban meghiúsította az Országgyűlés Népjóléti Bizottság ülését , ahol a grémium a javaslatot tárgyalta volna. Korózs Lajos akkor, a testület szocialista elnöke azt nyilatkozta, hogy a pártlogika legyűrt minden józan érvet maga alá, hisz a fideszes honatyáknak tudniuk kell, hogy a táppénz jelentette durva jövedelemcsökkenés miatt sokan inkább betegen is dolgoznak, terjesztve ezzel a kórt. Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) alelnöke pedig nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy számos dolgozó ismét szabadsággal tudja csak megoldani az iskola- és óvodabezárások miatt szükséges gyermekfelügyeletet. Emiatt egyre feszültebbek a dolgozók azokon a munkahelyeken, ahol a termelés és a munka nem teszi lehetővé az otthoni munkavégzést. A VDSZ ezért ismét követeli a gyors intézkedést, az azonnali 100 százalékos táppénz biztosítását az otthon maradt szülőknek, hogy a gyermekfelügyeletet biztonságosan meg lehessen oldani.