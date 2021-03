Covid-tünetes „táppénzcsalók” miatt a fideszes polgármester a pluszpénzek felülvizsgálatát kéri

Hiszen a vakcina nem biztosít védettséget, a betegség lefolyását teszi szelídebbé.

Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat – közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Szlávik János kiemelte, hogy a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegség súlyos lefolyását előzi meg, ezért akkor sem szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva. Néhány hét múlva, az átoltottság növekedésével már várhatóan fel lehet lélegezni, addig

Szlávik János hangsúlyozta, Magyarország szerencsés, hogy ennyi oltóanyagfajta van az országban, hiszen ez azt jelenti, hogy hamarabb elérhetjük az átoltottságot, habár az még messze van. Szerinte 50-60 százalékos átoltottság kell a lazításokhoz, ez azt jelenti, hogy ahhoz,

Az oltás segít legyőzni a járványt, a világon ma már több mint 100 millió dózist adtak be – tette hozzá. Nagyon helyes, hogy a tanárokat előrevették , de ehhez ők is kellenek, kérniük kell az oltást – az infektológus, aki emlékeztetett: sok gyerek hordozza a vírust úgy, hogy nem is tud róla. A kormány döntése nagy előrelépés, hogy visszatérjen az oktatás a régi kerékvágásba. Beszélt arról is: a járvány kezdetén úgy gondolták, hogy a kismamákra nem veszélyes a vírus, de mára már tudják, hogy az anyákra a várandósság alatt is veszélyes, hiszen sokan kerültek közülük kórházba, lélegeztetőgépre. A védőoltás ezért már Magyarországon is elérhető a kismamáknak, őket a Pfizer- és a Moderna-vakcinával oltják a várandósság második és harmadik harmadában. A koronavírus variánsai alapvető tulajdonságukban megegyeznek, és a jelenlegi oltások hatásosak a mutánsok ellen, a kérdés inkább az, hogy milyen szinten. Ahogy telik az idő, a védőoltásokon is változtatni kell. Elképzelhető, hogy később egy új, mutánsok elleni oltást is be kell majd adni, de ez már csak egy apróság a mostani helyzethez képest − mondta Szlávik János.