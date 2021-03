Magyarország célja elszakítani Erdélyt - a román lakosság közel fele ezt gondolja

Négy verziót említ a terjedés lehetséges okaként az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Kína azon jelentése, amelyet - többszöri halasztás után - vélhetően napokon belül közzétesznek.

Egy közvetítő faj feltehető szerepét hangsúlyozza az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Kína közös jelentése az új koronavírus (SARS-CoV-2) emberre való átterjedéséről, amelyből az AP hírügynökség előzetesen részleteket tett közzé hétfőn. A napokban megjelenő jelentés négy verziót említ a terjedés lehetséges okaként, jóllehet az egyiket - amely szerint a vírus egy laboratóriumból szabadult el - felettébb valószínűtlennek nevezi. A kínai hatóságok korábban is határozottan tagadták azt az elméletet, amely szerint a vírus a Vuhani Virológiai Intézet laboratóriumából juthatott ki. Legvalószínűbb feltevésként a jelentés azt nevezi meg, hogy a vírus denevérről egy közvetítő fajon keresztül terjedt át az emberre, ezt követi a denevérről emberre történő közvetlen átterjedés, és megemlíti - ám szintén nem tartja valószínűnek - az élelmiszeren át történő fertőzés lehetőségét. Noha a járvány későbbi szakaszában Peking többször azt közölte, hogy egészségügyi hatóságok vizsgálata szerint több állampolgára importált mélyhűtött élelmiszerekkel kapcsolatba kerülve fertőződött meg, a kutatás szerint nem valószínű, hogy az ilyen fertőzések járvánnyá nőnének. Az AP leszögezi, hogy jóllehet a tanulmány - amelyhez a hírügynökség egy WHO-tagország Genfben állomásozó, magát megnevezni nem kívánó diplomatáján keresztül jutott hozzá - sok kérdést hagy megválaszolatlanul, ám alaposan kifejti az eddigi kutatási eredményeket. A tanulmány közzétételét már többször elhalasztották, és emiatt felmerült a kétely a kínai fél őszinteségét illetően, Peter Embarek, a WHO munkatársa azonban pénteken azt mondta, folyik a fordítómunka és az adatellenőrzés, és vélhetően néhány napon belül az anyagot nyilvánosságra hozzák. Peter Embarek vezette azt a WHO-delegációt, amely januárban ellátogatott a járvány első ismert gócaként elhíresült közép-kínai Vuhanba, amelynek nagybani piacáról az első fertőzötteket jelentették. A héten közzéteendő jelentés nagyrészt a Vuhanban végzett vizsgálatokon alapul, egyúttal leszögezi azt is: nem lehet teljes biztonsággal nyilatkozni a vuhani piac szerepéről a járvány kapcsán, sem arról, hogyan került a fertőzés a piacra.