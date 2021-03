Hiába regisztráltak: több tanárnál is azt jelezte a központi rendszer, hogy nem jelentkeztek védőoltásra

Sokan attól tartanak, kimaradnak az áprilisi oltási programból.

Az elmúlt egy-két napban több megkeresést is kapott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) olyan tanároktól, akik arról kaptak értesítést, hogy még nem regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra, így ezt tegyék meg március 29-éig, ha részt akarnak venni az oktatási-nevelési dolgozók csütörtöktől kezdődő oltásában. Az érintetteket azért érte váratlanul a központi figyelmeztetés, mert már rég kitöltötték a regisztrációt – tudtuk meg a PDSZ országos választmányi tagjától, Nagy Erzsébettől. Az érdekvédő azt is elmondta, hogy a szakszervezethez forduló pedagógusok a regisztrációt ellenőrző weboldalon is azt a tájékoztatást kapták, hogy még nem regisztráltak. Többen megpróbáltak segítséget kérni az oldalon feltüntetett telefonos és e-mailes elérhetőségeken, sikertelenül. A PDSZ megkereste az oktatási államtitkárságot, ahonnan azt a választ kapták, az érintettek próbálják meg egy másik e-mail címmel újra feltölteni a TAJ-számukat, mert lehet, hogy rosszul adták meg az adatokat. Egy pedagógus azonban megjegyezte, hogy férjével egy napon regisztráltak, és ő is így járt. „Talán nem vagyunk annyira tehetségtelenek, hogy mindketten elrontva írtuk be a TAJ-számunkat” – fogalmazott. A kormányzati koronavírus tájékoztató oldalon is az olvasható, ha valaki a „Nem” üzenetet látja a lekérdezésnél, annak oka lehet hibásan vagy hiányosan elküldött regisztráció is, amely nem tette lehetővé az azonosítást. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a jelentkezés elküldésétől számítva több nap is lehet, amíg az adatokat feldolgozzák és bekerülnek a rendszerbe. Más esetben ez kisebb bosszúságot jelenthet, a pedagógusoknak viszont szűk határidő állt rendelkezésre: Gulyás Gergely miniszter múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a következő hetekben beoltják a regisztrált pedagógusokat, oktatási-nevelési dolgozókat, de ehhez legkésőbb hétfő éjfélig el kell küldeniük jelentkezésüket. A PDSZ arra figyelmeztet, ha valakinél csak a határidő után derül ki, hogy azért nem fogadták a regisztrációját, mert véletlenül rossz adatokat adott meg, az kieshet a pedagógusok oltási programjából. A különböző kormányzati nyilatkozatok fényében az is kérdéses, valóban biztonságosan kinyithatók-e az iskolák, óvodák április 19-én. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi, pénteki rádiós interjújában arról beszélt, április 10-ig be akarnak oltani minden regisztrált iskolai dolgozót, és így még lesz 8-9 nap, ami alatt kialakulhat valamilyen védettség. Müller Cecília országos tisztifőorvos ellenben azt mondta az Operatív Törzs múlt szerdai tájékoztatóján , hogy az első oltás után 10-14 nap szükséges egy olyan mértékű védettség kialakulásához, amely már biztosítja a súlyos szövődmények elkerülését fertőződés esetén. A koronavirus.gov.hu-n található lakossági tájékoztatókban viszont még ennél is több idő (14-28 nap) van feltüntetve attól függően, melyik vakcinát kapja meg az ember. Mindemellett beszédes Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter vasárnapi nyilatkozata is . A Hír TV Bayer show című műsorában azt mondta, szerinte leghamarabb csak május végén, június elején lehet határozattan enyhíteni a szigorításokon, feltéve, ha addig nem jön egy előre nem látható körülmény, például egy új vírusmutáció. A PDSZ egyértelműen korainak tartja az áprilisi iskolanyitást, egy nyílt levélben a miniszterelnök figyelmét is felhívták arra, hogy az eddigi tájékoztatások alapján április 19-ig nem alakulhat ki megfelelő védettség a beoltott pedagógusok, iskolai dolgozók körében. Rámutattak arra is, hogy az iskolákban nemcsak felnőttek vannak, hanem diákok is, akik ugyanúgy terjeszthetik a vírust – a gyermekek beoltása viszont még messze van. Mindezzel kapcsolatban több kérdést feltettünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve az Operatív Törzsnek is. A szaktárca a pedagógusok oltásáról annyit írt: további részleteket az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján közölnek.