Nem lesz vészkód a rászorultaknak sem

A Habitat követelése ellenére az E.ON nem tervezi újból biztosítani előrefizetős ügyfeleinek egy utólagosan kiegyenlíthető vészkódot. Szerintük nem volt rá igény. A civilek a kormány közbelépését kérik.

Elfogadhatatlannak tartja a Habitat for Humanity Magyarország, hogy a legnagyobb magyarországi energiaszolgáltató, az E.ON Hungária Zrt. a kikapcsolások szüneteltetése alatt az előre fizetős ügyfelek számára nem állítja vissza az általa korábban már alkalmazott vészkódot. Így éppen a legsérülékenyebb háztartások maradhatnak energiaellátás nélkül. 2021. március 6-án, a digitális oktatásról szóló kormánybejelentéssel egyidejűleg a szolgáltatók felfüggesztették a kikapcsolásokat. A civil szervezet már akkor felhívta a figyelmet a több mint százezer, jellemzően a legrászorultabbak közé tartozó előrefizetős fogyasztóra. A tavalyi első veszélyhelyzet alatt az E.ON Hungária Zrt. biztosított egy, az előre fizetősök által utólag is rendezhető vészkódot. A Habitat ennek visszaállítását kérte. A múlt pénteken az E.ON megkeresésükre elvetette a lehetőséget. A cég döntését azzal indokolta, hogy az előre fizetős mérők a korlátozások alatt is feltölthetők, a vészkódot pedig alig néhány ügyfél vette igénybe. Ezt a Habitat elfogadhatatlannak tartja. A civil szervezet szerint az előző körben az érdeklődőket csak telefonon tájékoztatták a lehetőségről, amiről tehát számos érintett nem szerzett tudomást. A Habitat szerint az E.ON „nem vette tudomásul”, hogy nem a hozzáférés, hanem a pénz hiányzik a feltöltéshez. A Habitat most a kormánytól kéri, hogy tegye kötelezővé a szolgáltatók számára a vészkód biztosítását. Ennek kifizethetősége érdekében javasolják, hogy minden fogyasztónak – de legalábbis a rászorulóknak – biztosítsanak egyszeri, legalább 12 ezer forintos rezsitámogatást. Sürgetik, hogy a kormány építse be hosszú távú válságkezelési terveibe a lakosság folyamatos energiaellátását. A vészkódot tavaly tavasszal önkéntesen és egyedüliként vezette be az E.ON Hungária arra számítva, hogy a korlátozások miatt egyes ügyfelei nem tudják feltölteni előrefizetős mérőjüket - szögezte le lapunknak küldött válaszában a német hátterű energiacsoport. Szolgáltatási területükön 74 ezer háztartásban üzemel előrefizetős mérő. Közülük körülbelül 8 ezren úgynevezett védendők. Tekintettel a tavalyi tapasztalatokra és arra, hogy az érvényben lévő korlátozások a legtöbb feltöltőpont nyitva tartását nem érintik, a csoport nem látja indokoltnak vészkód bevezetését – erősítik meg. Szerintük az előrefizetős mérő a tartozások elkerülésének "leghatékonyabb" módja, aminek feltöltése kapcsán tavaly március óta nem érkezett hozzájuk panasz. Az E.ON a leginkább rászorulók megsegítése érdekében több éve együttműködik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel és a Máltai Szeretetszolgálattal – írják.