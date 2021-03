Elesnek a bértámogatástól az egyéni vállalkozók

Ugyan a katát nem kell megfizetniük, azonban bevételük továbbra sincs, és e téren állami segítségre sem számíthatnak.

Az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás, az érintett vállalkozások április 30-ig adhatnak be kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz - közölte Bodó Sándor, az innovációs tárca államtitkára, miután a múlt hét végén kiderült: a három hete bezárt üzletek és szolgáltatók továbbra sem nyithatnak ki. Szavai szerint a novemberben indult programban eddig több mint 52 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozásoknak, amelyek mintegy 132 ezer dolgozójuk béréhez kértek kiegészítést. Az ágazati bértámogatás a munkavállalók bérének fele lehet, de maximum 251 100 forint. A munkáltatónak vállalnia kell, hogy ezalatt nem bocsátja el a dolgozóit, és kifizeti a teljes bért. A juttatást novembertől a bezárásra kényszerült vendéglátásban, szórakoztatóiparban, idegenforgalomban, majd a szálláshelyszolgáltatásban működő vállalkozások igényelhették. Márciustól az újabb szigorítások miatt kibővítették a kört a bezárni kényszerült üzletekkel és szolgáltatókkal. Az államtitkár arról most nem közölt részleteket, hogy utóbbi körből hány dolgozó után kértek támogatást. Mindössze arról számolt be, hogy az eddig támogatottak 57 százaléka a vendéglátásban, több mint 14 százaléka pedig a szálláshely szolgáltatásban dolgozik. Az innovációs tárca korábbi, március 24-i tájékoztatása szerint addig a március 8-án bezárni kényszerült szektorokból mindössze 6 ezer dolgozó bérének kifizetéséhez kértek segítséget a cégek. Azóta a teljes ágazati bértámogatási program által elért dolgozók köre 7 ezer fővel nőtt. Ha mindegyikük a háromhete bezárt üzletek valamelyikében dolgozik, akkor sem mondható túl nagynak az érdeklődés, hiszen csupán a boltok közül 80 ezernek kellett lehúznia a rolót, és több tízezer szolgáltató – fodrász, műkörmös, kozmetikus – sem nyithat ki. Utóbbiak azonban többnyire egyéni vállalkozóként dolgoznak, így nem is tudják igényelni a bértámogatást, hiszen az csak az alkalmazottaknak jár. Így, bár a katát nem kell megfizetniük, bevételük, keresetük továbbra sincs, és e téren állami segítségre sem számíthatnak. Az MSZP emiatt már egy határozati javaslatot is benyújtott, amely felszólítaná a kormányt, hogy a bértámogatásra jogosultak körét a szépségiparban tevékenykedő egyéni vállalkozókkal is egészítse ki visszamenőlegesen. Az indoklás szerint több tízezerre tehető azon fodrászok, sminkesek, masszőrök, manikűrösök száma, akik egyik napról a másikra elestek a munkavégzés lehetőségétől, de más ágazatoktól eltérően még a bértámogatás lehetőségével sem élhetnek, 90 százalékuk ugyanis egyéni vállalkozó. Komjáthi Imre, az MSZP elnökhelyettese arra is felhívta a figyelmet: Németországban minden kisvállalkozás pályázhatott gyorssegélyre és a dolgozóik bérének támogatására is. Ott napok alatt érkezett meg a segély a vállalkozások számlájára, míg a magyar kormány sokszori figyelmeztetés után, februártól volt csak hajlandó felgyorsítani a november óta bent ragadt bértámogatások kifizetését – emlékeztetett. A bértámogatás összege pedig a németeknél 80, míg Magyarországon mindössze 50 százalék. Az MSZP ezért felszólította a kormányt: pályázzon meg 1 milliárd eurót az unió munkahelyvédelmi programjának összegéből, és ebből biztosítson 80 százalékos bértámogatást.