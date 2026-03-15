„Az illatokkal boldogságot tudok hozni az emberek életébe”

Elena Glazova az oroz–ukrán háború kitörése után a videójáték-tervező férjével települt át Moszkvából Budapestre. Jekatyerinburgban született, pénzügyi diplomát szerzett, majd fotósként és 3D-látványtervezőként dolgozott, de olyan munkára vágyott, amely örömmel tölti el, és mindig is lenyűgözték az illatok. Már itt alapította meg saját vállalkozását: a Scentology a világ legkülönlegesebb „niche” parfümjeit kínálja, kisebb, megfizethető kiszerelésben. Személyes tanácsadást is tart Újlipótvárosban, ahol egy ukrán kozmetikussal közösen bérel stúdiót – itt merültünk alá az illatok tengerébe, Elena béke-szigetén.