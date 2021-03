Valóságos „mészárlást” hajtott végre kormányában Bolsonaro

A kancellár központosítottabb járványügyi szabályozást szeretne. Egyes tartományok támogatják, de mások bírálják a kancellárt.

Nyitni vagy nem nyitni: az itt a kérdés. William Shakespeare Hamletjének analógiájára így foglalhatnánk össze röviden azt a vitát, amely kialakult a berlini kormányzat és több helyi tartományi kormányfő között. Angela Merkel egyre jobban szembekerül a tartományi vezetőkkel, elsősorban azokkal, akik nem támogatják a korlátozásokat és nyitni akarnak. A kancellár az ARD vasárnap esti politikai műsorában az országszerte emelkedő fertőzésszámok miatt bírálta egyes tartományok nyitási stratégiáját, egyúttal annak a véleményének adott hangot, módosítani kellene a járványvédelemmel kapcsolatos törvényt méghozzá úgy, hogy vészhelyzetben a berlini kormány intézkedései érvényesüljenek és ne csak tartományi szinten kezeljék a kérdést.

Különösen komoly nézeteltérés alakult ki Merkel és Michael Müller berlini polgármester között. Utóbbi bírálta a kancellárt, mondván, azt a benyomást kelti, hogy ő felelősen viselkedik a jelenlegi helyzetben, mások nem. „Egy csónakban evezünk” – jelentette ki. Müllert nem csak a kancellár, hanem a nyitás politikáját ugyancsak ellenérzésekkel szemlélő Markus Söder bajor miniszterelnök is bírálta, aki úgy fogalmazott, hogy Berlin „halálos jelzéseket küld”. De még Müller koalíciós partnere, a Zöldek sem értenek egyet a gyors nyitással. Az egyik kerületi polgármester, Stephan von Dassel, aki a Zöldek politikusa, vasárnap, a Twitteren számolt be arról, hogy a főváros egyes részein csoportokba verődve járnak-kelnek az emberek, helyenként ittasan. Felvetette, hogy Berlinben és éjszakai kijárási tilalmat kellene bevezetni, amit viszont a polgármester elutasít. A nyitást eddig szintén szabadosabban kezelő Brandenburg is szigorítani kényszerült. A tartományban a megelőző hét napon regisztrált fertőzések százezer lakosra vetített száma már elérte a 269-et, így Dietmar Woidke tartományi miniszterelnök bejelentette, hogy április 1-től 6-ig, tehát húsvét teljes idejére 22 órától hajnali 5 óráig kijárási tilalmat vezetnek be. Mecklenburg-Elő-Pomerániában viszont csak a járvány által legjobban sújtott körzetekben lép életbe a 21 órától 6 óráig tartó kijárási korlátozás. Mindkét említett tartományt szociáldemokrata miniszterelnök irányítja. De hogy a nyitás vagy zárás témája nem pártkérdés, azt Bréma esete is bizonyítja. Az északnémet város polgármestere, Andreas Bovenschulte ugyanis a Deutschlandfunknak úgy nyilatkozott, hogy ez nem a nyitás ideje és végre kell hajtani a szükséges korlátozó intézkedéseket. Bodo Ramelow, Türingia balpárti miniszterelnöke eddig nagyrészt egyetértett a kancellár járványügyi politikával, de most keményen bírálta Merkelt. Mint fogalmazott, sajnálja az embereket, hogy olyanoktól hallják, mit kellett volna tenni, akik nem tettek semmit. Ettől függetlenül nem ellenzi Merkelnek azt a tervét, miszerint az egész országra kiterjedő intézkedéseket fogadjanak el. A legérdekesebb mindenképpen az, hogy a kancellár saját párttársával, a CDU januárban kinevezett elnökével, Armin Laschettel is szembekerült. Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke szerint át kell alakítani a tartományi vezetők és a kancellár közös fórumát és a politikusoknak – a digitális megoldás helyett – személyesen kellene találkozniuk, és dönteniük az intézkedésekről, mert a jelenlegi gyakorlat nem elég hatékony. A járványvédelemmel kapcsolatos törvényt tavaly novemberben módosították, pontosították a maszkviselés szabályait, vagy a kijárási korlátozásokra vonatkozó passzusokat. Bár a jogszabály kimondja, a fertőzések számának emelkedése esetén törekedni kell arra, hogy az ország egész területére ugyanazok a járványügyi intézkedések legyenek érvényben, jogi szempontból ez nem jelent semmit – mondta el a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak Andrea Kiessling alkotmányjogász. Kollégája, a lapnak nyilatkozó Thorsten Kingreen viszony úgy véli, az a legnagyobb gond, hogy a hatályos törvény nem fogalmaz elég konkrétan. Berlin egyébként tegnap szigorúbb határellenőrzést jelentett be.