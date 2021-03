Növeli a Magyarországra szállított vakcina mennyiségét a Pfizer

A kormányfő a kínai vakcinát kérte és kapta.

Ismeretlen okokból nem számolt be a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök arról, hogy vasárnap megkapta a második adag oltását is – vette észre a 24.hu . A kormányfő február 28-án kapta meg az első adagot a koronavírus elleni Sinopharm-vakcinából, amiről a közösségi oldalán képet és videót is közzé tett. Mivel a kínai oltóanyag második dózisát 28 nap elteltével adják be, ez nála március 28-án, vasárnap volt esedékes. A közösségi médiában igen aktív Orbán Viktor azonban még csak bejegyzést sem írt erről, és sajtófőnöke, Havasi Bertalan is csak szűkszavúan egy igennel válaszolt a portál kérdésére, hogy a miniszterelnök megkapta-e a második oltást. Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, Orbán január végén, szokásos pénteki interjújában, a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott az oltásról: