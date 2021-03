Rendkívüli szünetet rendelt el Zugló polgármestere a bölcsődékben

Ha ez mégis megtörténik, rendkívüli intézkedéseket kell hozni: ki kell küldeni a többi beteget, be kell zárni az üzletet és soron kívül fertőtleníteni, szellőztetni kell.

Arra kéri a koronavírus-fertőzötteket a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége, hogy ne ők váltsák ki a gyógyszertárakban a favipiravir tartalmú gyógyszert, hanem kérjék meg hozzátartozóikat, ismerőseiket vagy forduljanak segítségért az önkormányzathoz. A szövetség közleménye szerint az elmúlt hetekben sok esetben azt tapasztalták, hogy az igazoltan koronavírusos betegek maguk mennek el a patikába kiváltani a készítményt. Felhívják a figyelmet arra, hogy ez jelentős egészségügyi kockázattal jár, veszélyezteti a járvány elleni védekezés sikerességét, a patikába látogató többi beteg és a gyógyszertári dolgozók egészségét. Hozzáteszik, ilyenkor a gyógyszertárban rendkívüli intézkedéseket kell hozni: ki kell küldeni a többi beteget, be kell zárni az üzletet és soron kívül fertőtleníteni, szellőztetni kell. A favipiravir tartalmú gyógyszert március elején nyilvánították a lakossági járóbeteg-ellátás keretei között is rendelhető gyógyszerré, hogy a betegek a kórház helyett otthon is gyógyulhassanak. A készítményt a Covid-ambulancián dolgozó orvosok és a háziorvosok a teszttel igazolt, enyhe és középsúlyos tüneteket mutató betegeknek írhatják fel - emlékeztettek. Felhívták a figyelmet: eleve az a szabály, hogy amíg a beteg karanténban van, a neki felírt gyógyszert egy hozzátartozónak vagy ismerősnek kell kiváltania. Müller Cecília országos tisztifőorvos tegnapi tájékoztatóján külön kérte a háziorvosokat , hogy éljenek a lehetőséggel, hogy felírják a favipiravirt mindazoknak, akiknél ez nem ellenjavalt. Mint fogalmazott, ez életeket menthet.