Nem kaphatnak AstraZenecát a 60 év alattiak Berlinben és Münchenben

Döntés még nem született a vásárlásról.

Oroszország egymillió adag Szputnyik V vakcinát kínált fel Ausztriának a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, ennek leszállítása júniusig megtörténhet - írták a keddi osztrák lapok a kancelláriahivatal közlésére hivatkozva. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter az Oroszországgal folytatott tárgyalásokról szólva elmondta, "vizsgálják az aktuális lehetőséget, hogy minél előbb további, bevizsgált oltóanyagokat tudjanak a lakosság számára rendelkezésre bocsátani". Hozzátette: "Az Ausztriában alkalmazott minden vakcinának hatásosnak és biztonságosnak kell lennie". Az Európai Unióban az orosz Szputnyik V vakcina még nem kapta meg az engedélyt, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban egy folyamatos értékelésnek nevezett eljárás keretében megkezdte annak vizsgálatát. Ennek során - amennyiben az egészségügyi szükséghelyzet megkívánja - lehetőség van arra, hogy a szükséges dokumentumokat ne egyszerre, hanem egymást követően, a rendelkezésre állás sorrendjében nyújtsák be, és vizsgálják. Ez mindenképpen felgyorsíthatja az engedélyeztetési eljárást. Az osztrák kancelláriahivatal közlése szerint bizalmi megállapodást írtak alá Oroszországgal a dokumentumok beküldésének menetéről, és ezekhez a dokumentumokhoz az osztrák egészségügyi hatóságok is hozzáférést kapnak. Ennek alapján áprilisban 300 000, májusban 500 000 és június elején 200 000 adag Szputnyik V vakcina érkezne az országba. Mindazonáltal döntés még nem született a vásárlásról. Sebastian Kurz osztrák kancellár február vége óta folytat tárgyalásokat Oroszországgal a Szputnyik V vakcináról. Keddi állásfoglalásában hangsúlyozta, az oltóanyagokat nem szabad "geopolitikai szemellenzővel" nézni, és "az egyetlen, ami számít, hogy az adott vakcina biztonságos és hatékony legyen, nem az, hogy honnan jön." "Ha Ausztria plusz egymillió vakcinát kap, ez azt jelentené, hogy előbb térhetnénk vissza a normális életünkhöz, nem beszélve arról, hogy emberéleteket, munkahelyeket menthetünk meg" - tette hozzá a kancellár. Az orosz oltóanyag használata több országban vitát váltott ki, S zlovákiában koalíciós válságot hozott , Thierry Breton uniós biztos pedig kijelentette, hogy Európának nincs szüksége az orosz vakcinára Szijjártó Péter Szputnyik V vakcinával történt oltásáról még az orosz sajtó is beszámolt, miközben Putyin is megkapta az oltást , de nem hozták nyilvánosságra, hogy melyiket.