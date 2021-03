Jobbak a matematika- és a nyelvtanjegyei az edzettebb diákoknak

Bécs közelében keletkezett rengés a Richter-féle skála szerinti 4,3-as volt.

Magyarországon is érezhető földrengés volt az osztrák főváros, Bécs közelében kedden - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium kora este. Timkó Máté szeizmológus azt írta: helyi idő szerint 18.25-kor 8 kilométeres mélységben a Richter-féle skála szerinti 4,3-as földrengés keletkezett Ausztriában, Bécs közelében, a magyar országhatártól megközelítőleg 30 kilométerre. A földrengést Magyarország területén is érezte a lakosság - tette hozzá. Az Indexnek több olvasó is jelezte, hogy 18:25-kor Sopronban is érezték a 30-40 másodpercig tartó földrengést. Károkról vagy személyi sérülésekről egyelőre nincsenek információk. A közösségi oldalakon is megerősítették a földmozgás tényét, többen enyhe remegésről, kisebb lökésekről számoltak be. Több geológiai olda l is 4,2–4,4-es földrengésről számolt be 10 kilométeres mélységben. Utoljára Magyarországon akkor lehett földmozgást érzékelni, amikor Horvátországban 6,5-es erősségű földrengést észleltek . Akkor több milliós kár is keletkezett hazai falvak házaiban.