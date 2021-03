Meghalt 302 beteg és 6700 új fertőzöttet találtak

A helyiek csak remélik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén a tópartra érkezők betartják a járványügyi előírásokat.

Érezhetően egyre több a látogató, ami ebben az időszakban nem megszokott. Sok embernek van itt nyaralója, nem is igen tudnánk mit tenni ez ellen. Ám elvárjuk, hogy vendégeink is tartsák be az egészségügyi előírásokat. A Balaton ilyenkor még nincs felkészülve ekkora forgalomra – nyilatkozta a Blikknek a húsvéti hosszú hétvége előtt Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere. Mint kiemelte: