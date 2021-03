A Versenyhivatal mérsékelte a napilapkiadókra évekkel ezelőtt kiszabott kartellbírságot

Kelet-Magyarország gázellátó-rendszere után most a helyi áramrendszer került Orbán Viktor felcsúti barátja érdekeltségi körébe. A jövőbeni nyereség az állam jóindulatán múlik.

Adásvételi szerződést írt alá az Opus Energy Kft. és az E.ON Hungária Zrt. az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (Titász) százszázalékos részvénycsomagjáról – közölte tegnap a kormányfő felcsúti barátja, Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó vevő. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, de azt szakértők százmilliárdos nagyságrendre teszik. A Titász az ország észak-keleti ötödén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 18,7 ezer négyzetkilométeren üzemeltet 25,4 ezer kilométer villamosenergia-hálózatot. Rendszerük közel 400 településen több mint 760 ezer háztartás és üzleti vevő ellátását teszi lehetővé. Az E.ON jogelődje még az 1995-ös nagy privatizációs hullámban vásárolta meg a Titászt. Azóta az uniós előírások alapján a kereskedelem – így a lakosság ellátása – is átkerült az E.ON Hungária egy országos hatáskörű cégéhez. Így a Titász ma már kizárólag a "vasat" birtokolja. A kereskedők által a Titászhoz hasonló hálózatüzemeltetőknek – szakszóval elosztóknak – fizetendő szállítási tarifát az állam határozza meg és azt a lakosság az általa fizetendő hatósági áramár úgynevezett rendszerhasználati díjelemén keresztül fizeti be. Ennek belső aránya számítások szerint a 2014 óta változatlan lakossági tarifán belül egyre nő. A Titász eszközértéke százmilliárd forint, amiből a vételár is becsülhető. Bevételük mintegy 50 milliárd, nyereségük közel hatmilliárd forint évek óta. Az E.ON már 2019-ben, a hozzá hasonlóan német RWE-vel kötött nagy anyaországi eszközcsere begyűrűző hullámán megállapodott az Opus-szal a Titász eladásáról. Az E.ON lépése mégis fura, mert az EU nem kötelezte a német konszernt a jól fialó hálózati cég eladására. (A német csoport dunántúli áram- és gázhálózatait megtartotta, sőt az eszközcsere nyomán hozzá került a fővárosi villamosenergia-rendszer is. Lakossági szolgáltatóját pedig most vásárolja meg az állami MVM.) A felcsúti csodamágnás tőzsdei holdingcége alig három hete vásárolta meg teljesen a Kelet-Magyarországon, a Titász területének körülbelül kétszeresén gázhálózatot üzemeltető, szintén állami tarifáktól függő Tigázt is. Utóbbira azóta már versenyhivatali pecsét is került, ami a Titász esetében is borítékolható. Tegnap, a bejelentés előtt az Opus-papír ára a BÉT egészének több mint háromszorosával, 3,17 százalékkal került lejjebb.