A mesterséges intelligencia segítségével készült, manipulált képpel Magyar Péter szerint Orbán Viktor „a legrosszabb náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló kampányt folytat”.
13 lap, 104 cikk, 416 rendbeli jogsértés.
Korábban a maximális kiszabható büntetést kapták a napilapok piacát egymás között felosztó regionális kiadók.
A Fidesz tovább központosítja az általa uralt médiát.
Már most is erősen központosították a tartalmat, de még ezt is tudják fokozni.
Az idei első negyedévben még a tavalyi adatokat is sikerült alulmúlniuk, ismét több mint 10 százalékkal esett a kormányközeli helyi lapok olvasottsága.
Egy év után közölt le újra egy saras utakról szóló riportot egy megyei hírportál, "csupán" a helyszín volt más. Az utak persze itt is, ott is rosszak. Na, de, hogy még az emberek ezzel kapcsolatos gondolatai is?
A terjesztői adatok alapján csak tavaly az olvasók 10-20 százaléka pártolt el a Fidesz-közelivé lett regionális újságoktól
A kormánypárt megvédi, ami az övé: a budapesti események után a jobbára a kormányhoz tartozó megyei szerkesztőségek seregnyi új biztonsági őrt kaphattak.
Két hete írtuk meg: a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Somogy megyei hírportál hosszú cikket közölt arról, hogy egy tengődi házban szellemek járnak.
„Miután Orbán Viktor megvette Pecina nevű pénztárcájából a maradék három megyei lapot, a Kelet-Magyarországot, a hajdú-bihari Naplót és az Észak-Magyarországot, a vagány szerkesztőségek az én interjúmmal köszöntek be neki, pedig vélhetően az állásukkal játszanak” - közölte Juhász Péter, az Együtt elnöke a Facebookon.
Miközben a kormány oligarchái megszerezték az utolsó, független vidéki napilapokat is, a Fidesz az állami médiában is folytatja a valóság sajátos értelmezését.
A Fidesz oligarchái, Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a Népszabadságot kivégző Heinrich Pecina beteljesítette a kormánypárt mestertervét: övék a teljes vidéki napilappiac.
„Rendszeresen hagyták a fideszes polgármesternek, hogy belenézzen a kéziratokba, hogy lássa, mit nyilatkozott a másik fél, és ezután még alakítgatott rajta. Emiatt jöttem el a cégtől” - nyilatkozta a Magyar Narancsnak egy vidéki újságíró.
A keleti országrész megyei lapjai is a kormánypárt közelébe kerülhetnek, állítólag az új tulajdonos Heinrich Pecina Vienna Capital Partners-e lehet. A vállalat tavaly év végén a kormánypárt kezére játszotta a Mediaworks kiadót. Polyák Gábor szerint a fenti vidéki lapok is hasonló sorsra juthatnak, az ügyletbe pedig a GVH sem szólhat bele.