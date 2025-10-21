A Fidesz-média esete a telepátiával: az utca embere és a polgármester is ugyanazt mondta tavaly Túrkevén, mint idén Mezőtúron

Egy év után közölt le újra egy saras utakról szóló riportot egy megyei hírportál, "csupán" a helyszín volt más. Az utak persze itt is, ott is rosszak. Na, de, hogy még az emberek ezzel kapcsolatos gondolatai is?