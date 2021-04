Öt éve „terrorizálja” a lakókat egy hattyú Angliában

Először az Egyesült Államokban jelenik majd meg a zöld újítás.

Megváltozik a Google Maps: hamarosan a legkörnyezetbarátabb útvonalat ajánlja fel a leggyorsabb helyett. Az internetes keresőóriás bejelentése szerint az alkalmazás a forgalmi adatokat is figyelembe véve olyan utakat kínál majd fel, amelyeken haladva a legkevesebb szén-dioxidot bocsátja ki a jármű – írta a BBC . Az újítás először, 2021 végén az Egyesült Államokban jelenik meg, utána kezdődik a globális bevezetés. A cég közölte, az újítás is része a Google klímaváltozás elleni harcának. A Google Maps alapértelmezettként ajánlja majd a környezetbarát útvonalat, de a felhasználó választhat más utakat és ki is kapcsolhatja a funkciót. Ha az alternatív útvonalak lényegesen gyorsabbak lennének, az alkalmazás választási lehetőséget kínál, és a becsült károsanyag-kibocsátás szerint összehasonlíthatóvá teszi az útvonalakat. Azt ígérik, a különböző: az autós, a kerékpáros, a gyalogos és tömegközlekedési lehetőség összehasonlítása is könnyebb lesz. „Azt látjuk, hogy az útvonalak nagyjából felénél tudunk minimális időveszteséggel vagy akár nélküle is környezetbarátabb megoldást kínálni” – mondta Russel Dicker, a Google Maps termékfejlesztési igazgatója. Közölték azt is, júniustól az alkalmazás figyelmezteti a sofőröket, ha olyan területhez közelednének, ahol korlátozták a nagyobb károsanyag-kibocsátású járművek közlekedését. Ilyen zónák már Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is találhatók. „Amszterdamtól Jakartáig a városok létrehoztak ilyen, alacsony károsanyag-kibocsátású zónákat, hogy segítsék a levegő tisztán tartását. Ezt a törekvést támogatva azon dolgozunk, hogy figyelmeztessük a sofőröket, ha ilyen részeken hajtanának keresztül – olvasható az amerikai tech-cég blogjában