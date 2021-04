Gulyás Gergely nyílt levélben válaszolt Karácsonynak

Orbán Viktor egyértelműen jelezte, nem most van itt az ideje kamuvideókat készíteni.

- közölte a köztestület az Alfahír érdeklődésére . A portál az követően kereste meg a kamarát kérdéseivel, miután több szerkesztőség - többek között lapunk is - aláírta azt a miniszterelnöknek címzett nyílt levelet, amelyben azt kérik, az újságírók a kórházakból számolhassanak be a járványhelyzetről. A MOK most közölte, az emberek döntését segítené, ha szembesülnének azzal a valós helyzettel, amit az egészségügyi dolgozók nap mint nap átélnek. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy ellenzik a tájékoztatás mindennemű politikai felhasználását. Ez vonatkozik mind a politikusokra, mind pedig a sajtó képviselőire.