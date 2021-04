Civiltörvény: nincs mire várnia a kormánynak

Az ünnepek alatt felpörgetik a folyamatot.

Tegnapról mára mintegy 100 híváson van túl Darvai László, Ostoros háziorvosa és a következő két napban még legalább ennyi páciensét kell oltásra hívnia, mégis örül, hogy végre a praxisok megkapták az oltásra regisztrált betegeik teljes listáját. Innentől kezdve szabadabban mérlegelhetik, hogy kit, mikor és mivel oltanak. Hozzátette: ezzel az orvosnak vállalnia kell ugyan a döntéséért a felelősséget, de senki nem ismerheti jobban nálánál a körzetében élők kockázatait. Az ünnep előtti utolsó munkanapokon (volt aki csak csütörtök este fél tízkor) kapták meg azt a listát, amelyből kiderül, kik azok, akik egy-egy háziorvosi körzetből a kormányzati oldalon jelezték, hogy kérik a vakcinát. (Eddig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) válogatott a regisztráltak közül, hogy kit oltsanak be, illetve küldjenek oltópontra a háziorvosok. Ettől nem is igen térhettek el a doktorok.) Ugyan a háziorvosok szakmai szervezete kiadott egy útmutatót az alkalmazandó prioritási sorrendről, ám ettől eltérhetnek az alapellátó orvosok a saját szakmai mérlegelésük alapján. Az útmutató szerint továbbra is általános rendező elvként kell figyelembe venni, hogy az idősebbeknek, a 65 éven felülieknek meglegyen a védettsége. Szintén az elsőként behívandó, kiemelt csoportba tartoznak a várandósok a terhességük 12. hetétől, valamint a daganatellenes kezelésre járók, és a transzplantációra váró emberek. A másodikként behívandók között szerepelnek mások mellett az extrém túlsúllyal élők, a cukorbetegek, a súlyos szívelégtelenségben szenvedő és oxigén terápiára szorulók, a súlyos légzőszervi betegek, a sztrókosok, a dializáltak, a szervátültetettek. A harmadik csoportba olyan családtagok kerültek, akik egy háztartásban élnek onkológiai illetve immunterápiában részesülőkkel vagy szervre várókkal. A negyedik helyen behívandók közé kerültek a légzőszervi-, keringési-, a vese-, a máj-, az ideggyógyászati, a pszichiátriai és az immunológiai betegséggel gondozott páciensek. Az ajánlásban hangsúlyozták, hogy ettől a priorítási listától a háziorvos saját belátása, kockázatértékelése alapján eltérhet. A várandósok korábban, akkor átgondolatlanul meghirdetett oltási kampánya után a gyermeket váróknak mostantól a háziorvosuk szervezi meg az oltását. A szoptató anyák is olthatók, de hivatalosan ők nem élveznek prioritást. Aki közülük kéri az oltást, annak a kormányzati vakcinainfo.gov.hu honlapon előbb regisztrálnia kell, és aztán a háziorvos dönt arról, hogy mikor és hol oltják. A kormányhivatalok arra is felhívták az érintett háziorvosok figyelmét, hogy a kismamák elsősorban a Pfizer/Biontech vagy a Moderna mRNS vakcináját kaphatják. A kínai Sinopharm és az orosz Sputnyik V oltóanyag a készítmények alkalmazási előirata szerint is egyértelműen ellenjavallt számukra. Lapunknak Darvai László azt mondta, az ő mintegy háromezres körzetében, ahonnan nagyon sokan regisztráltak, szinte valamennyi 60 év felettit beoltották, a 18 és 59 év közöttiek közül még 510-en várnak vakcinára. Csak most, a húsvéti ünnepek alatt mintegy 200 páciense kapja meg az oltást, akik közül körülbelül 60-at küld el az oltópontra. Körzetébe elég sok vakcina jut, miután a régióban dolgozó háziorvosok azzal is segítik egymást, hogy amely oltásnak nem találnak pácienst, azt tovább adják oda, ahol azt föl tudják használni, mert van rá jelentkező. Neki eddig egyetlen olyan betege volt, aki nem kérte az elsőre felajánlott készítményt, de aztán ennek a betegnek is szerencséje lett, és négy napon belül akadt olyan, amit már elfogadott. Komáromi Zoltán, budai háziorvos is páciens-szervezéssel tölti az ünnepeket. Például arról, hogy szombaton hány embert kell oltópontra küldenie, arról csütörtökön este fél tízkor kapott értesítést. Még az ünnep előtti utolsó munkanapon még úgy tudta: nem olt, mert addig sem értesítés, sem vakcina nem érkezett a rendelőjébe. A hét elején 400 páciensét kellett felhívnia ahhoz, hogy a hirtelen neki jutó 58 orosz vakcinának gazdát találjon, de csak 50-et sikerült szereznie. Hozzátette: aki eddig is a saját szakmai szempontjai alapján döntött és nem félt a beígért szankcióktól, annak számára ez a levél semmilyen segítséget, ill. könnyítést nem hoz. A prioritási listával kapcsolatban megjegyezte: aki eddig is félt a hatóságoktól, az most is túl bonyolultnak fogja tartani ezt az egyébként semmilyen jogi, illetve szakmai relevanciával nem rendelkező levelet.

Ellentmondásosak Orbán céldátumai „Nem diktatúrában élünk”, ezért nem lesz kötelező az oltás – fogalmazott Orbán Viktor pénteken a közrádiónak tett nyilatkozatában. A miniszterelnök továbbra is azt hangsúlyozta, amit egy ideje minden fronton tol a kormány: a zárással nem lehet megállítani a vírust, amint lehet, nyitni kell, amihez meg kell lennie a 2,5 millió beoltottnak. Ellentmondásosan fogalmazott arról, ezt mikor érjük el. Először azt mondta, az április 4-vel végződő hetet követő 1-2 napban 2,356 millió ember lesz beoltva, később már úgy fogalmazott, a húsvétot követő 1-2 napban meglesz a nyitáshoz szükséges 2,5 millió. Érdekes, hogy a köztévének szerdán azt mondta, „nem szabad addig újraindítani, amíg a leginkább veszélyben lévők nem kaptak oltást, ez a 65 év fölöttieket jelenti”. Péntek reggel már arról beszélt, 250 ezernél valamivel több 65 évnél idősebb regisztráltat nem oltottak be eddig, őket nagyjából egy hét alatt fogják beoltani – minden jel szerint ezzel nem végeznek a nyitás előtt.