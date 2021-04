Testi sértés, drogbirtoklás, lopások - ezek a két "veszélyes" budapesti buszjárat ellenőrzésének eredményei

Pintér Sándor belügyminiszter közölte, hogy az idegenrendészeti hatóság döntésére a büntetőeljárás jelentős befolyással bír majd.

Mióta és milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon az a kínai férfi, aki életveszélyesen megsebesített egy 54 éves tanárnőt – tette fel az írásbeli kérdést Szilágyi György (Jobbik) a belügyminiszternek. A tanárnő akkor még életben volt, amikor a Jobbik parlamenti képviselője benyújtotta kérdését. Amint arról a Népszava is beszámolt, egy 37 éves, kínai állampolgárságú férfi márciusban a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyén egy sebészeti ollóval többször arcon és mellkason szúrt egy másik beteget. A megtámadott asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett . A férfi kirohant az osztályról, a biztonsági őr megpróbálta visszatartani, de őt is megsebezte a kezén . Végül a rendőrök a kórház udvarán fogták el a támadót. A tanárnő pár nappal később belehalt sérüléseibe . Szilágyi György arra volt kíváncsi, felvették-e a kapcsolatot az ügyben a kínai és a magyar hatóságok. Megkérdezte, hogy a férfi rendelkezik-e magyar állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel, és ha igen, mikor és milyen eljárásban kapta. Feltette azt a kérdést is, hogy a belügyminiszter ki tudja-e jelenteni, hogy a kínai férfi nem a letelepedési kötvényprogram résztvevője, illetve hogy törvényesen tartózkodott Magyarországon.