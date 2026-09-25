Az Okosjárat nevű új magyar fejlesztés használatával már a kisebb települések buszjáratai is megjelenhetnek a Google Térkép útvonaltervező rendszerében. Nincs szükség egy külön alkalmazás letöltésére ahhoz, hogy megtervezhessük az utazásunkat, és percre pontosan lássuk, mikor érkezik meg a járatunk.
A legtöbb bűncselekmény és szabálysértés nem a járműveken, hanem a megállókban és azok környékén történik.
Több autóbuszjárat menetrendje is módosul októberben Budapesten, összevonják például a 8-as, a 8A és a 108-as járatot, új járatok is indulnak, a hajók esetében pedig életbe lép a téli menetrend.