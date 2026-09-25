Több mint hatszázezer ember utazását könnyítheti meg egy új magyar fejlesztés

Az Okosjárat nevű új magyar fejlesztés használatával már a kisebb települések buszjáratai is megjelenhetnek a Google Térkép útvonaltervező rendszerében. Nincs szükség egy külön alkalmazás letöltésére ahhoz, hogy megtervezhessük az utazásunkat, és percre pontosan lássuk, mikor érkezik meg a járatunk.