Női kézi: Győri henger, siófoki siker

Gyakorlatilag eldőlt, mindkét kupában lesz a Final Four végjátékában magyar érdekelt, a BL-címvédőnek csak formalitás a visszavágó.

Harmadszor is összefújta a szél és a vakszerencse az idei Bajnokok Ligája-szezonban a Győrt és a montenegrói Buducsnoszt Podgorica csapatát, minthogy a negyeddöntő egyenes kieséses szakasza előtt már a csoportmérkőzéseken is boldogították egymást a felek. Mondjuk ez csak a Győrre érvényes, a BL-címvédője az idei első két összecsapáson is egyértelműen jobb volt ellenfelénél (mindkétszer öt góllal). Csakhogy a nyolcaddöntő első, podgoricai mérkőzése is hasonló szellemben zajlott, az első játékrész végén már öt góllal vezettek a Rába-partiak, ami pedig ezután jött, az montenegrói szemszögből rémálom kategória: a vége tizenegy gólos, 19-30-as vereség lett. Stine Oftedal 11 lövésből kilenc gólt lőtt, ezzel a visszavágótól függetlenül eldőlt a továbbjutás. Danyi Gábor, a Győr edzője a kapusteljesítményt értékelte leginkább: „Final Fourba jutásért történő mérkőzést játszottunk. Nagyon örültünk minden gólnak, mert ez a fajta védekezés nem a legkedvezőbb számunkra. Leynaud védései voltak a döntőek a találkozón, úgy gondolom, azokkal voltunk jobbak. De holnap új nap van, hétvégén pedig új mérkőzés vár, ránk ami kemény lesz. Erre készülünk” – idézte a trénert a klub honlapja. Az edző által kiemelt kapus, a 13 védést elővezető Amadine Leynaud is hasonló szellemben fogalmazott. „Nagyon komolyan vette a találkozót a csapat, lelkesek voltunk, ezért büszke vagyok.” A párharc visszavágóját szombaton rendezik, a győztes a budapesti Final Fourba jut – ez minden számítás szerint a Győr lesz. Még annyit: a győriek rekordot jelentő, 54 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatnál tartanak a BL-ben. A második számú kupában, az Európa-ligában a Siófok KC kettős győzelemmel jutott a négyes döntőbe, miután 29-28-ra nyert az orosz Asztrahanocska ellen a negyeddöntő visszavágóján. Az orosz csapat lemondott pályaválasztói jogáról, így a párharc pénteki első mérkőzését is Siófokon rendezték, és akkor az 32-26-os hazai sikerrel végződött. A Balaton-parti csapat összesítésben hét góllal volt jobb ellenfelénél. A május 8-9-én esedékes négyes döntő résztvevője lesz még a francia Nantes, a román Baia Mare és a dán Herning-Ikast. Az elődöntő sorsolását kedden tartják, a torna helyszíne azonban egyelőre nem ismert. Úgy tudjuk, a Siófok tervei között nem szerepel, hogy megpályázza a minitorna lebonyolítását.