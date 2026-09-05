Az elmúlt szezonban három magyar csapat indult a női kézilabda Bajnokok Ligájában, a szombaton rajtoló új idényében csak a Ferencváros és a legutóbb döntős Győr szerepel. Az előző kiírásban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett.
Szoros volt a meccs, végül az északiak örülhettek.
A korábban a világ legjobb játékosának is megválasztott, tavaly visszavonult kézilabdázót a város polgármestere javasolja a posztra.
Gyakorlatilag eldőlt, mindkét kupában lesz a Final Four végjátékában magyar érdekelt, a BL-címvédőnek csak formalitás a visszavágó.
A Telekom Veszprém 34-33-ra kikapott a lengyel Vive Kielce otthonában a férfi Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.
Mi más, ismét a Bajnokok Ligájának megnyerése a kimondott célja a Győri Audi ETO-nak, ami nem meglepetés, mert a csapatvezetés ritkán szokott szerényen fogalmazni, ha az elvárásokról beszél.
31-22-re nyert a címvédő.
Bravúros teljesítménnyel ért el döntetlent a címvédő Vardar Szkopje ellen a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. A Telekom Veszprém a második félidőben fordította a maga javára a meccset a Kiel ellen, a nőknél a címvédő Győri Audi ETO könnyen nyert a Midtjylland ellen.
A következő szezontól a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a világ- és Európa-bajnok Stine Oftedal.
Hiába az utóbbi hetek remek Bajnokok Ligája szereplése, Elek Gábor, az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának vezetőedzője óvatosan tekint a bajnoki címvédő Győri Audi ETO elleni mai, magyar rangadó elé. A szakvezető azt is elmondta, mi kell ahhoz, hogy szerdán fővárosi siker születhessen.
Fantasztikus teljesítménnyel, kiütéses győzelmet aratott a Buducsnoszt Podgorica vendégeként az FTC-Rail Cargo női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája középdöntőjében. A Győri Audi ETO izgalmas csatában döntetlenre végzett a Larvikkal, a Veszprém férfi csapata ezzel szemben hazai pályán kikapott a nagy rivális Barcelonától.
A második csoportkörrel - vagyis a középdöntővel - folytatódik hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája: a Győri Audi ETO és a Ferencváros is szombaton lép pályára.
Drámai csatában, hétméteresekkel szenvedett vereséget a Győr női kézilabdacsapata a CSM Bucuresti ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, melynek helyszíne a Papp László Budapest Sportaréna volt. A mérkőzés után több Rába-parti lány – köztük a csapatkapitány Görbicz Anita és a következő szezonban a Ferencvároshoz szerződő Kovacsics Anikó – a könnyeivel küszködött. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK.
Lemondott Kelecsényi Ernő a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklub elnöki posztjáról.
Műteni kell Korsós Dorinának, a magyar bajnoki ezüstérmes Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapat válogatott szélsőjének térdét, felépülése pedig várhatóan fél évet vesz majd igénybe.
Ida Alstad személyében norvég balátlövőt igazolt a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata.
Két kézilabdacsapatunk otthon, míg kettő idegenben játszik a hétvégén Bajnokok Ligája-mérkőzést. A nőknél az első fordulóban diadalmaskodó Győri Audi ETO a dán Midtjyllandot fogadja. Az esélyeket latolgatta lapunknak a magyar válogatott Planéta Szimonetta, aki szerint, ha a védekezés a helyén lesz, akkor szinte nem is kell törődni a másik csapattal.
A Győri Audi ETO a hétvégén kiharcolhatja a 16-os főtáblára jutást a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ehhez „csupán” ennyit kell tennie a 2013-as és 2014-es BL-győztes együttesnek, hogy megnyeri a négyfős selejtezőcsoportot.
Elindult a magyar kézilabda szezon a női NB I-ben is. A címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria tízgólos győzelemmel kezdte meg a menetelést, míg nagy riválisa a legutóbb ezüstérmes Győri Audi ETO 31-20-ra nyert a Fehérvár ellen. Noha a férfiaknál már a második fordulón is túl vannak a csapatok. A MOL-Pick Szeged számára csak szerdán kezdődött az új idény. A Tisza-partiak magabiztos győzelmet arattak a Gyöngyös felett.
A Győri Audi ETO és az MVM-Veszprém kézilabdacsapata ismét elhódította a Szuperkupát. A Rába-partiak 29-24-re verték az FTC-Rail Cargo Hungaria együttesét, míg a bakonyiak a MOL-Pick Szegedet gyűrték le 26-24-re a győri arénában.
A listavezető Videoton kétgólos előnyét eltékozolva 2-2-es döntetlent játszott a Győr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, így hat pontra csökkent az előnye a második MTK Budapesttel szemben.
A hétvége ismét nagy izgalmak közepette telik el a nemzetközi kézilabda életben. Ezúttal már nemcsak a női Bajnokok Ligája küzdelmei folytatódnak, hanem a KEK és az EHF Kupa nyolcaddöntőinek első meccseit is megrendezik, méghozzá komoly magyar szereppel.
Minden év végén szokás, hogy számot vessünk, ki teljesített a legjobban, kik a adott év legjobbjai, sportágtól függetlenül. Lapunk sportrovata is erre vállalkozott, és bizony a sok ragyogó teljesítmény miatt nem volt egyszerű dolgunk. Lehet velünk egyetérteni, vagy éppen vitatkozni, hisz a TOP 10-es rangsorunk szubjektív. Mindenesetre a választásunkat most megosztjuk Önökkel. Íme, 2014 legjobb tíz csapata.
Az utóbbi két kiírásban győztes Győr utolsó csoportmérkőzésén, a svéd Sävehof ellen is százszázalékos maradt a női kézilabda Bajnokok Ligájában, és így a maximális nyolc ponttal kezdi meg a középdöntőt februárban.
A címvédő, már biztos csoportelső Győri Audi ETO a Lokomotiva Zagreb otthonában is begyűjtötte a két pontot a női kézilabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójában, miután 26-15-re verte a házigazda horvátokat.
A kétszeres címvédő Győri Audi ETO tegnap a svéd bajnok IK Sävehof otthonában lépett pályára a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmeccsén. Nos, ezúttal sem hagytak sok izgulni valót Ambros Martin tanítványai.