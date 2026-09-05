Jól debütáltak a nagyok

Elindult a magyar kézilabda szezon a női NB I-ben is. A címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria tízgólos győzelemmel kezdte meg a menetelést, míg nagy riválisa a legutóbb ezüstérmes Győri Audi ETO 31-20-ra nyert a Fehérvár ellen. Noha a férfiaknál már a második fordulón is túl vannak a csapatok. A MOL-Pick Szeged számára csak szerdán kezdődött az új idény. A Tisza-partiak magabiztos győzelmet arattak a Gyöngyös felett.