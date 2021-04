Hrutka: János: Minden és mindenki eszköz

A korábbi focistát a Spíler TV-től alighanem ugyancsak véleménye miatt küldhették el.

-írta Facebook-oldalán Hrutka János. A volt focista, a Spíler TV korábbi szakértője annak kapcsán nyilvánult meg, hogy véleménye miatt küldték el a német élvonalban szereplő Hertha Bsc magyar kapusedzőjét, Petry Zsoltot. Hrutka szerint pontosan senki sem tudhatja, hogy milyen pontok szerepelnek egy stábtag vagy a sportolók szerződésében az ilyen esetekre vonatkozóan, milyen belső protokollnak kell eleget tenniük egy-egy megkereséssel, esetleges nyilatkozattal kapcsolatosan az érintetteknek. Egzaktan azt sem tudhatjuk, hogy mit mondott Petry Zsolt a témát éppen egy másik ruhába öltöztetni próbáló újságírónak , hogy visszakérte-e ellenőrzésre a megjelentetni kívánt anyagot és valóban az és úgy jelent-e meg, ahogy azt ő szerette volna. "Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz. A téma egy eszköz, hogy megosszuk az embereket, hogy azon keresztül szeleteljünk, bélyegezzünk, matricázzunk, meg-, és elítéljünk ismeretlenül. A szereplők, nyilatkozók is eszközök, szócsövek, hogy oldaltól függetlenül viszontlássa tollász és szerkesztő a saját gondolatait, nézeteit, a mások által megkövetelteket. Amiben lehet, hogy ő maga sem hisz igazán, de ez a feladat. Mi lesz a szócsővel? Jön a következő!" - fogalmazott a szakértő. Hrutka János állásfoglalása már csak azért is érdekes, mivel tőle nem sokkal korábban vált meg a TV2 sportcsatornája, a Spíler TV - vélhetően ugyancsak a véleménye miatt. Mint lapunk is megírta , azután köszöntek el tőle, hogy nyilvánosan kiállt Gulácsi Péter mellett, aki hitet tett a szivárványcsaládok mellett.