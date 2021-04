Több mint száz civil szervezet követeli: ne fúrjon a MOL az Őrségi Nemzeti Parkban

A nyilatkozatot a Greenpeace Magyarország és a Magyar Természetvédők Szövetsége mellett többek között a Jane Goodall Intézet, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a WWF Magyarország is aláírta.

109 civil szervezet közös nyilatkozatban szólítja fel a MOL olajcéget, hogy álljon el az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területére tervezett beruházásától – közölte a Greenpeace Magyarország. A közlemény szerint a közös kiállásának az ad aktualitást, hogy a MOL engedélykérelmet nyújtott be szénhidrogén-kút fúrására az Őrségi Nemzeti Park területén. A tervezett beruházás a nemzeti park védett természeti területén, Natura 2000-es területen, a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületén történne, a civilek szerint ezzel az olajipari vállalat szembe megy az Alaptörvényben rögzítettekkel. Egy új szénhidrogén-kitermelő helyszín nyitása súlyosbítaná a klíma- és ökológiai válságot is, amely tovább rontaná Magyarország jövő nemzedékeinek életfeltételeit. A klíma- és ökológiai válság jelenlegi súlyos helyzetében már nem lenne szabad engedélyezni új, fosszilis energiahordozó lelőhelyek megnyitását. Elemzések szerint a már feltárt földgáz- és kőolajkészletek kitermelése és felhasználása is veszélyezteti a másfél fokos felmelegedési korlátot, azaz a Párizsi Klímamegállapodást. A biológiai sokféleség, a minket is fenntartó élő rendszerek összeomlásának közvetlen veszélye megköveteli, hogy az egyre kevesebb, még természetes területünket megőrizzük – írták. „Abszurd és felelőtlen a MOLtól, hogy a klíma- és ökológiai válság közepén egy nemzeti park területén akar új szénhidrogén-kitermelő helyet nyitni. A környezet és az éghajlat további pusztítása helyett a MOLnak a megújulókra való áttérésben kellene élen járnia” – nyilatkozta Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse. „Egy szénhidrogén-kitermelő beruházás egyaránt veszélyezteti az éghajlati biztonságot és az ökológiai értékeket. Ezt maga a beruházó MOL által megrendelt előzetes vizsgálati dokumentáció is beismeri és leírja, hogy a tervezett tevékenységnek a zaj-, fény- és porszennyezéstől kezdve, a megnövekvő forgalmon keresztül, egészen a madarak költőhelyének megzavarásáig terjedő veszélyeztető hatásai lennének. Nemzeti parkjainkat azért hoztuk létre, hogy a magyar tájat és benne természeti kincseinket hosszú távon megőrizzük. Minden, ezt a célt veszélyeztető gazdasági tevékenységet itt el kell kerülni” – tette hozzá Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke. A közös állásfoglaláshoz csatlakozó szervezetek azt várják: