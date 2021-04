Halálközeli élet - online komédia az Átriumban

Fanyarul szórakoztató, szembenézésre ösztönző komédiát kínált online az Átrium Színház. A Minden nagyon jó lesz című előadás elsősorban a négy színésznek ad komoly lehetőséget.

A színpad közepén kötél, egy fiatalember nyakában. Épp öngyilkosságra készül, ráadásul a születésnapján. De aztán érkeznek a megmentők. Az amerikai színész, rendező Zach Braff erős dramaturgiai érzékkel indítja darabját. Persze, hogy egy születésnapon szembe kell nézni végre önmagunkkal, ismerős drámatéma. A kérdés, hogy van-e elég muníció a műben ahhoz, hogy egy teljes estére kitartson a felvetés. Az Átrium Színház Minden nagyon jó lesz című előadása kitart, igaz nem hosszú, száz perces és a darab egyenetlenségei ellenére igencsak leköti a néző figyelmét. Elsősorban azért, mert a színészeknek kínál ziccert. Minden karaktert fokozatosan épít fel a szerző. (magyar szöveg, dramaturg: Ugrai István). Minden szereplő titkokat rejt, először teljesen mást mutat magából, mint amilyen valójában. Később a szituációk és az este mámora hatására mindenkinél eljön a kitárulkozás ideje. Ez egyébként kissé gyengíti is a darabot, mert, aki figyel, annak elég gyorsan átlátható ez a mechanizmus. Ám szerencsére mindig akad meglepetés. Ráadásul a szerző, aki otthonos a film világában egyes jeleneteket kifejezetten filmre írt. Mi pedig a mostani kényszerű online helyzetben ezeknél a jeleneteknél filmet kapunk a filmben. Ki is zökkent, sőt azt érezhetjük, hogy olykor épp a kitárulkozás útjába kerül bele nehezítő körülmény. De még jó időben visszazökkenünk és haladunk a végkifejlet felé. Az egyéni drámák azonban inkább felütés szintjén maradnak, értjük őket, de nem mindig tudjuk mélyen átélni. Annak ellenére sem, hogy Spáh Dávid rendezésében a négy színész igencsak árnyalja a figurákat. Brasch Bence játssza a születésnapos fiatalembert, akiről kiderül, hogy többek számára végzetes hibát követett el, ezért szeretne bűnhődni. Alakításában épp az a jó, hogy nem fekete-fehér karaktert alakít, hanem esendő embert, aki fölött nehéz ítélkezni. Ezt tényleg inkább csak önmaga tehetné meg. Meg persze a jog, de annak útvesztőit az előadás sem érinti. Az egyik megmentő egy angol ingatlanügynök. A nőt Parti Nóra személyesíti meg nagy energiával és kellően szórakoztatóan. Ő a fő motorja az estének és nem is merül le, még akkor sem, amikor neki kell egyfajta sajátos születésnapi ajándékként megvallania a legféltettebb titkát. Bányai Kelemen Barna a helyi tűzoltó parancsnok szerepében igazán megkapó. Képes a külsőre macsó és magabiztos férfi esendőségét, vágyait, gyarlóságait és félelmeit is megmutatni. Hartai Petra nem most először játszik prostituáltat, úgy látszik a rendezők szívesen osztanak rá hasonló szerepet. A színésznő önmagában is felér egy show műsorral. A lány öntörvényűségét annyi színnel, szerethető szélsőséggel ábrázolja, hogy a néző csak bámul. Ez a lány nem egyszerűen áldozat, hanem egy olyan túlélő, aki mindent megtesz azért, hogy előrelépjen. De közben mégis emberi tud maradni. Az élőben épp a pandémia tavalyi kitörése, illetve a lezárások előtt bemutatott előadás címére hamar legyinthetünk, mondhatjuk, hogy jó persze. Ám ebben a járvány sújtotta, élő színház nélküli időben, amikor az élet és a halál tényleg nem sokon múlik, mégis némi hitet adhat. Muszáj hinnünk, hogy ha minden nem is lesz nagyon jó, de legalább valamikor visszakaphatjuk a régi életünket és elmehetünk, ha kedvünk tartja akár az Átriumba. Vagyis beülhetünk végre megint egy színházba. Infó: Zach Braff: Minden nagyon jó lesz Születésnap egy részben A Kultúrbrigád és az Átrium előadása, online Rendező: Spáh Dávid