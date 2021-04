Szlávik: Egy nyári focimeccsen a tömeg még veszélyes lehet, de már nem kell maszkban napozni

Több helyütt valósággal lerohanták a fodrászatokat azok után, hogy a kormány a járvány csúcsán meghirdetett „fokozatos nyitás” jegyében lehetővé tette, hogy a kiskereskedők mellett egyes szolgáltatók, így a fodrászok, manikűrösök, szoláriumok is megnyissanak.

Azonban a szerdán életbe léptetett jogszabály nem részletezte, hogy a szolgáltatóknál egyszerre hány kuncsaft tartózkodhat. A körúton járva több olyan fodrászüzletet is láttunk, ahol a viszonylag kis helyiségben az ott sürgölődő fodrásszal együtt négy-öt vagy még több ember tartózkodott egy légtérben. Igaz, a legtöbben szájmaszkot viseltek – volt ahol éppenséggel a bejáratra is kiírták, hogy anélkül nem jöhet be senki – ám a vendégek és a kuncsaftok igencsak sűrűn kerültek egymás közvetlen közelébe. Kintről láttunk több olyan vendéget is, akit arcmaszk nélkül nyírt a fodrásza. Az egyik pici, pár négyzetméteres fodrászatban négy, hetvenes öregúr üldögélt, kettőn nem volt arcmaszk. „Én már be vagyok oltva” – mondta egyikük kérdésünkre, kiderült, két hete oltották. A felvetésünkre, hogy ennyi idő alatt még egyáltalán nem biztos, hogy kialakult benne a védettség, csak legyint: az oltás az oltás, egyébként is, a kormány megnyitotta a fodrászatokat végre, szóval akkor csak nincs baj azzal, ha beülnek nyiratkozni meg traccsolni. Mint később egy éppen üres fodrászat előtt cigiző fiatal fodrász elmondja: ha régi visszajáró kuncsaft érkezik, aki ráadásul védettségi igazolást is mutat, ott a fodrász sem igazán forszírozza, hogy rajta legyen a maszk munka közben. Ahogy szerinte az sem működne, hogy a vendégeket a várakozási időre kitessékeli a helyiségből az utcára. - Egyébként is legálisan vannak az üzletben a kuncsaftok és a rendőrök sem szóltak – fogalmazott a fodrász. A kormány csak a kiskereskedelemben szabályozta, hogy egyszerre hányan lehetnek az üzletben: 10 négyzetméterenként egy vásárló. - A kosár a legjobb vevőszámláló – mondta az egyik Mester utcai szupermarket biztonsági őre. Bár a bolt is el van látva olyan szenzoros berendezéssel, amely elvileg méri, hogy hány vásárló lépett be az üzletbe és mennyi távozott, ám itt jóval egyszerűbb módszert találtak ki: minden vevőnek kötelező kosarat vinni magával és pont annyi kosár van, ahány vevő a boltban beléphet. Az más kérdés, hogy ez mennyire védi meg a vásárlókat: a polcok közötti szűk eladótérben egyáltalán nem könnyű úgy eliszkolni, hogy az ember ne kerüljön a többi vásárlóhoz vagy a bolti dolgozókhoz képest védőtávon belülre. A biztonsági őr szerint a vásárlók jobbára betartják a távolságtartást, inkább a maszkhasználat miatt kell szólni. Időről-időre akad egy-egy őrült is, aki mindenáron maszk nélkül akar vásárolni. - Hányan vannak bent? – érdeklődött egy középkorú asszony az egyik kaposvári vegyesbolt előtt, mire az előtérben álló alkalmazott kinyitotta neki az ajtót: - Tessék nyugodtan bemenni, még simán a létszám alatt vagyunk. - A délután már érdekesebb lesz – jegyezte meg Gábor, a vegyesbolt vezetője –, főleg négy és hat óra között, illetve majd az ünnepnapokon, mi ugyanis akkor is nyitva tartunk. Szép kis sor lesz az utcán… De még mindig jobb, mint az eddigi állapot, mi ugyanis abból élünk, hogy hosszan nyitva tartunk. A vevőket a bejáratnál felirat tájékoztatta a szabályokról, a 100 négyzetméteres üzletben egyszerre tízen tartózkodhatnak, ami gyenge délelőtti forgalmat jelent. Egy kaposvári üzletvezető megjegyezte: remélhetőleg egy esetleges ellenőrzésnél nem colstokkal érkezik majd a hatóság, s kezd el kötözködni egy-egy plusz vevőn. - Nagyon örülök a nyitásnak, májusig nem bírtam volna anyagilag, talán, ha két hétig tartottak volna még a tartalékaim – ezt már Mónika, a nagyatádi ruhaüzlet-tulajdonos állította, aki az új szabály értelmében egyszerre hét vevőt fogadhat az üzletében. – Nem hiszem, hogy emiatt feltorlódnának a vevők, a járvány kitörése óta ugyanis visszaesett a forgalom, 3-4 embernél többen sohasem voltak az üzletben. Ez Somogy, itt jóval kevesebb pénzt kell beosztania az átlagnak, másfelől féltek is az emberek a tömegtől. Én is tartok a vírustól, de kénytelen vagyok kockáztatni, hiszen a megélhetésemről van szó: a számlákat akkor is fizetnem kellett, amikor nem nyithattam ki, és a vevők is elpártolnak máshová, ha az egészségemet féltve még vártam volna a nyitással. A pedikűrös és műkörmös Krisztina is tartott a nyitástól, de szintén nem vacillált: az ügyfélköre a zárás alatt folyamatosan érdeklődött nála időpontokért, s félt, hogy elveszíti a kuncsaftjait. - Egyszerre csak egyvalakit engedek be az üzletbe, utána fertőtlenítek, van időm, ugyanis sok állandó ügyfél lemondta az időpontját, mivel fél a fertőzéstől, teljesen újra kell írnom az előjegyzésem, de legalább dolgozhatok, ami egyet jelent a bevétellel. Anita szerint viszont nem érdemes kockáztatni: a 27 éves kaposvári kozmetikus családi tanácsra nem nyitotta meg üzletét, s egyelőre nem is tervezi, hogy újra munkába áll. - A szüleim féltenek, s azt mondták, anyagilag támogatnak, míg lecseng a járvány, azaz májusig biztosan nem nyitok ki – mondta. – Sok esetben harminc centire a páciens arcától dolgozom, most, amikor 300-an halnak meg egy nap alatt, nem merek kockáztatni, ennyit nem ér a pénz!