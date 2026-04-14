Óvatosságot javasol Magyar Péternek az alkotmányjogász

Bár a kétharmados felhatalmazás megvan hozzá, alaposan mérlegelni kell, hogy a kívánatosnak tartott személycserék érdekében az új parlament mely pontokon változtatja meg az alaptörvényt – figyelmeztetett Majtényi László, aki az ilyen döntéseket „alkotmányozási tűzoltásnak” nevezte.