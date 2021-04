Légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban

Az első donoros szervátültetés sikere reményt adhat a koronavírus-fertőzésből felgyógyulóknak is.

Elvégezték az első donoros légcsőátültetést az Egyesült Államokban, az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek a lélegeztetőgép súlyosan károsította a légcsövét. A New York-i Mount Sinai kórház sebészei egy súlyosan asztmás 56 éves nőbe ültettek be új légcsövet, amely be- és kilégzéskor a levegő áramlását biztosítja a tüdőhöz és a tüdőből – adta hírül a The Guardian brit napilap honlapja. A szakemberek szerint nagy kihívást jelent egy donor légcsövét összekapcsolni a páciens érhálózatával, és a beavatkozás csak a legutolsó megoldás lehet. Sonia Dein, aki az új légcsövet kapta, elmondta: az elmúlt hat évben minden percét azzal töltötte, hogy megküzdjön elakadó lélegzetével, mert az asztmájára kapott kezelés károsította légcsövét. A transzplantáció után ismét szabadon lélegzik. A szakemberek szerint még korai a beavatkozás teljes sikeréről beszélni. A betegnek erős gyógyszereket kell szednie a szervkilökődés ellen, de az orvosok remélik, hogy évek múltán ezeket leállíthatják. Alig három hónappal a 18 órás műtét után, amelyben több mint 50 orvos vett részt, nincsenek jelei a komplikációknak, sem a kilökődésnek. Az orvosok műtöttek vagy távolítottak már el sérült légcsőszakaszt, ültettek be műlégcsövet és végeztek olyan légcsőátültetést is, amelyhez a páciens őssejtjeiből tenyésztett szövetekkel borított donorszervet használtak fel. Ám ezek a beavatkozások nem minden esetben képesek teljesen helyreállítani a szerv működését. „Amikor a beteg teljes légcsöve károsodik, az egyetlen remény a szervátültetés” – mondta Eric Genden, a Mount Sinai sebésze, az átültetést végző orvoscsoport vezetője. Az orvosok remélik, hogy ez a beavatkozás segít olyanokon is, akik légcsövet érintő születési rendellenességgel jöttek világra, vagy akiknek lélegeztetőgép súlyosan károsította ezt a szervét.