Mégis megvan a Klubrádió elveszettnek hitt keresete

Az országos tisztifőorvos bejelentette, hogy meghalt egy 8 hónapos csecsemő, de nem a Covid-fertőzés miatt.



Bizakodó hangulatban számolt be a koronavírus-járvány hazai helyzetéről Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki, koradélutáni tájékoztatóján. A kormányzati tájékoztatóoldalon már reggel óta olvasható járványügyi adatok összegzésekor megállapította:

„a múlt héten egy kicsi csökkenést tapasztaltak az azt megelőző hét adataihoz képest az új fertőzöttek heti átlagában”.

Mint mondta, összességében 11 725-tel csökkent a beazonosított fertőzöttek száma, átlagéletkoruk 46 év, tehát egyre fiatalabbakat támad a vírus. Többségben vannak a nők, akik 54 százalékban érintettek, míg a férfiak értelemszerűen 46 százalékban. Ugyancsak megállapítható, hogy Magyarországon mindenütt jelen van a vírus, és fertőz is a települések 99 százalékán. A legtöbb fertőzöttet továbbra is Budapesten és Pest megyében tartják nyilván (16-14 százalék), míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 6 százaléknyian vannak a betegek. A legkevesebb koronavírusost Zala megyében regisztrálták. Utóbbi azért érdekes, mert korábban itt egy százaléknyi fertőzött volt, ez most a duplájára emelkedett. Az előző héthez képest „csak” Baranya megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és az említett Zala megyében nőtt a fertőzöttek száma, viszont a többi megyében és Budapesten csökkent az arányuk, ahogyan a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma is kevesebb a korábbiaknál.



„A harmadik hullám plató fázisát talán elértük vagy a közeli napokban elérhetjük, de azt nem tudjuk, hogy ez a szakasz meddig fog tartani” – fogalmazott Müller Cecília.

Közölt egy szomorú, tragikus hírt: egy 8 hónapos csecsemő is elhunyt, aki bár koronavírus-fertőzött volt, nem abban, hanem meningococcus-baktérium okozta véráram-fertőzésben hunyt el. Koronavírusban meghalt gyermekről egyébként Müller Cecília szerint nem tudnak a járvány kezdete óta. Az országos tisztifőorvos ismertette a csütörtök reggel összesített, a tájékoztató oldalon ugyancsak megtalálható, növekvő oltási adatokat, amelyek szerint Magyarország az európai 13 százalékos átlagnak a dupláját teljesítette. A vakcinákkal kapcsolatban kiemelte:



A következő oltóanyag-szállítmány a jövő hétre várható. A Janssen egy adagos humán adenovírus vektorvakcinájából először 28 800 adag érkezhet. Az AstraZeneca vakcinával kapcsolatban megjegyezte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalása is csak lehetőségként tesz említést az oltóanyag és a vérrögképződés között. Ugyanígy magyar adat sincs arra, hogy az AstraZeneca beadása kockázatos lenne.