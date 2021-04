Élő donoros tüdőátültetést végeztek egy koronavírusos betegen Japánban

Azt, hogy egy vírus milyen kiszámíthatatlan, nemcsak a Covid-járvány, hanem az Ebola kórokozója is mutatja.

Az egyelőre kisebbnek tűnő guineai Ebola-járvány kórokozóját vizsgálva a kutatók azt találták, hogy a vírus majdnem változatlan formában lappangott egyes emberekben a 2013–2016-os nagy epidémia óta – írta a HVG360 . Az ilyen típusú vírusok eddig nem adták jelét annak, hogy sokszorozódás és az ezzel járó mutációk kifejlesztése nélkül, csak megbújva ennyi ideig képesek túlélni. Korábban azt figyelték meg a kutatók, hogy az Ebola-vírus valamennyi ideig megmaradhat olyan szervekben – az agyban, a szemekben, a herékben –, ahová nem ér el az immunrendszer.

A legalább ötéves lappangási idő azonban meglepetés.

A mostani fertőzéseket antitest-terápiával kezelik, és a betegek környezetét beoltották a 2014 óta rendelkezésre álló vakcinával. Ha azonban elterjed a híre, erősödhet a kiközösítés, amely az Ebola túlélőit eddig is sújtotta. A gyógyult betegeknek pedig valószínűleg számítaniuk kell arra, hogy fertőzők maradhatnak. A szakembereknek a rejtélyes lappangás kutatásán kívül az alvó kórokozók ellen is gyógyszert is kell találniuk.