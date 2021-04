Borkai és az Ördög ügyvédje: gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát

Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult.

A Borkai Zsolt lemondásához vezető botrány 2019 októberében robbant ki, amikor az „ördög ügyvédje” nevű blogon szexvideó-részletet tettek közzé, valamint olyan információkat, amelyek gazdasági visszaélésekről, korrupcióról szóltak. Miután az “ördög ügyvédje” elkezdte kihozni a szaftos részleteket a hajóútról, amin Borkai és befolyásos barátai vettek részt, az érintettek zsarolás miatt feljelentés tettek a rendőrségen. A zsarolási ügyben hét ember ellen folyik nyomozás. A hvg.hu birtokába került a jegyzőkönyv, amely szerint a nyomozók közölték Czeglédyvel, hogy a Borkai Zsolt valódi arca néven létrehozott, jelenleg „Az ördög ügyvédje” nevű Facebook oldal kezelője Győr-Moson-Sopron megye területére koncentrálva hirdetést kért, a hirdetés költségét pedig Czeglédy bankszámlájával fizették, ezért őt bűnsegédként elkövetett személyes adattal visszaélés vétségével, valamint bűnsegédként elkövetett különleges személyes adattal visszaélés vétségével gyanúsítják. Czeglédy a kihallgatásán azt mondta: a gyanúsítás szerinti cselekmény több okból sem tényállásszerű. A politikus arra hivatkozott, hogy a gyanúsításból sem az nem derül ki, hogy ő egy Facebook-oldalt vagy annak egy posztját hirdette, sem az, hogy mikor. Czeglédy védekezése szerint az sem derül ki a gyanúsításból, hogy posztra vonatkozik-e a hirdetés, ha viszont arra, akkor a gyanúsítás nem részletezi, hogy a posztban mely személyes adatok voltak kezelve jogosulatlanul. Czeglédy arra is hivatkozott, hogy mivel a szexuális felvételeket a weboldal kezelője hozta nyilvánosságra, így ha vissza is élt valaki személyes adatokkal, akkor azt a weboldal kezelője tette. A DK-s politikus szerint ez alapján bárkit meg lehetne gyanúsítani, aki a Facebook oldalán megosztotta a weboldalt. Czeglédyt arról is kérdezték a rendőrök, hogy tudja-e, ki kezelte az Ördög ügyvédje weboldalakat. Fogalmam sincs, de ha tudnám, megveregetném a vállát – reagált erre a DK-s politikus.