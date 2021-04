Lelassult az oltási kampány Szerbiában

Az ország elsősorban a kínai Sinopharm vakcinájának köszönhetően elegendő mennyiségű oltóanyaggal rendelkezik, a gond azonban az érdeklődés hiánya.

Szerbiában egyre csekélyebb az érdeklődés az oltások iránt. Bár Ana Brnabic miniszterelnök azt közölte, elégedett a vakcinák beadásának ütemével, mivel a központi regisztrációs oldalon naponta 10-12 ezren jelentkeznek, és sokan előzetes jelentkezés nélkül adatják be maguknak a vakcinát, nyilvánvaló, hogy a folyamat megrekedt. Az Együtt a Covid Ellen nevű civil szervezet szerint a kormányzati hirdetések nem elég figyelemfelkeltőek. Elsősorban a fiatalabbak érdektelensége miatt rekedt meg az oltási kampány, s ezek a hirdetések a legkevésbé őket érintik meg. Hírek szerint a hétfőn Sinopharm vakcinával beoltott Aleksandar Vucic személyesen is hirdetni fogja a vakcina előnyeit. A szerb elnök így fogalmazott:

„A nemzethez fordulok, hogy elmondjam, szuper megkapni az oltást és semmit sem lehet érezni a beadásakor”.

Vucic elnök is oltást kapott Fotó: SERBIAN PRESIDENCY/HANDOUT / AFP

Szerbia, elsősorban a kínai Sinopharm vakcinájának köszönhetően elegendő mennyiségű oltóanyaggal rendelkezik, a gond azonban az érdeklődés hiánya. Az ország már egyre kevésbé tudja hirdetni, hogy a világon is előkelő helyen áll az oltások beadását illetően. A kabinet vakcinadiplomáciájából is kénytelen visszavenni. Hiába rendelkezik jócskán oltóanyaggal, az egyre csekélyebb hazai érdeklődés miatt rosszul venné ki magát és komoly támadási felületet jelentene, ha mindeközben a kormány lelkesen folytatná a más országokból érkezettek látványos beoltását. Ezért Ana Brnabic bejelentette, bizonytalan időre felfüggesztik a külföldiek oltását, mert a hazai lakosság elsőbbséget élvez. Március végén legalább 22 ezer külföldit oltottak be a különböző szerbiai oltópontokon, főként észak-macedón, boszniai és montenegrói állampolgárokat, de az olasz sajtó arról számolt be, hogy sok olasz is sorba állt a vakcináért. Akkora volt az érdeklődés, hogy hatalmas sorok keletkeztek a szerb határon. Brnabic azt állította, nem politikai érdekek lebegtek a kormány szeme előtt, hanem csak „szolidaritásukat” akarták kifejezni. Az oltókampány lanyhulása ellenére a kormányfő reményét fejezte ki, hogy április végéig a lakosság 40 százaléka megkapja legalább az egyik dózist a vakcinából. Jelenleg 26 százaléknál tartanak és 20 százalék kapta meg mindkét vakcinát.