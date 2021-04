Lőttek a kísértet-fegyvereknek Amerikában

Az idei statisztikák szerint napi átlagban 106 amerikai hal bele lőfegyverek okozta sebbe.

A gyilkosságok és öngyilkosságok következtében már mintegy 11 ezren vesztették életüket, a törvényhozásban még sincs esélye a puskák és pisztolyok tartását korlátozó tervezetnek. Joe Biden mégsem nyugszik bele a helyzetbe és elnöki rendeletekkel próbálja jelezni a követendő irányt. A rendelet azonban nem törvény, egy következő elnök egyetlen tollvonással eltörölheti – Biden is már Donald Trump számos rendelkezését vonta vissza. A most bejelentett lépéseket, bármennyire is logikusak és korlátozottak, várhatóan a bíróságokon fogják megtámadni. A Fehér Ház kertjében elhangzott bejelentés szerint elsőként az azonosító szám nélküli „kísértet” fegyvereket akarják kivezetni. Ezek az interneten alkatrészenként vagy otthon összeszerelhető készletekben kaphatók, illetve 3D nyomtatási technológiával készülnek és eddig háttérellenőrzés vagy engedély nélkül is hozzájuk lehetett jutni. Biden most megbízta az igazságügyi tárcát, hogy fogalmazzanak olyan szabályokat, miszerint az alkatrészeket is gyári számmal kell ellátni. Ugyancsak nehezíteni akarják a kartámasszal ellátható pisztolyok eladását. Egy ilyen a közelmúltban még a rendőröket is megtévesztette: a coloradói Boulderben elkövetett tömeggyilkosság során elsőre maguk is puskának vélték a Ruger AR-556-ös pisztolyt, amelynek tára 30, a NATO-ban szabványos katonai lőszert képes befogadni. Az ilyen pisztolyokhoz besorolásuk miatt könnyebb hozzájutni, mint a hosszúcsövű puskákhoz, ám sok helyzetben ugyanolyan hatékonyak.

Az elnök azt is szeretné elérni, hogy a családtagok vagy a rendőrök jelezhessék, ha egy fegyvertulajdonos erőszakos magatartás, mentális betegség, esetleg depresszió miatt veszélyessé válik környezetére vagy önmagára. Ilyenkor a hatóságok átmenetileg elvehetnék a lőfegyverüket, amellyel könnyű végzetes lépést elkövetni. Egy sokat hangoztatott ellenérv szerint ugyan nem a lőfegyverek ölnek, hanem az emberek, akik ugyanazt akár egy kalapáccsal is megtehetnék, ám az élet mást mutat: ha csak kalapács van kéznél, akkor általában nem ölik meg vele a hűtlenségen kapott házastársat vagy a munkahelyi konfliktusok résztvevőit és öngyilkosságot is sokkal kevesebben követnek el, ha nem elég hozzá meghúzni a ravaszt. Biden végezetül állandó igazgatót jelöl az alkoholt, dohánytermékeket, lőfegyvereket és robbanóanyagokat ellenőrző hivatal (ATF) élére. Ennek 2015 óta csak megbízott vezetője volt és egyáltalán nem biztos, hogy a szenátus jóváhagyja a kiválasztott személyt, aki hosszú ideje dolgozik a hivatalban és a fegyvertartás szigorításának híve. Szerdán, egy nappal Biden bejelentése előtt, egy volt profi amerikai futball játékos lőfegyverrel megölte az orvosát, annak feleségét, két unokájukat és még egy ott lévő embert, majd öngyilkosságot követett el. Családja szerint a 32 éves sportoló sorozatos agyrázkódásokat szenvedett a pályán, amitől kiszámíthatatlanná vált. Alig egy-két órával a fehér házi rendezvény után Texasban egy férfi a munkatársaira támadt rá, egy kollégáját megölte, négy másikat és egy rendőrt pedig súlyosan megsebesített.