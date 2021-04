Döntött az UEFA: nézők előtt rendezik meg az Eb-t, teltházzal düböröghet a Puskás Aréna

Az UEFA elnöke márciusban kijelentette, csak az a város rendezhet meccset, ahol szurkolók is lehetnek.

A Magyar Labdarúgó-szövetség lapunk érdeklődésére elmondta, hogy szeretne minél több nézőt beengedni a nyári Európa-bajnokság mérkőzéseire, meg nem erősített hírek szerint Magyarország azt vállalta, hogy 15.180 nézőt enged be a 68 ezres Puskás Arénába. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón ezzel kapcsolatban elmondta, csak védettségi igazolvánnyal lehet majd meccsre menni. Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke márciusban kijelentette, csak az a város rendezhet, ahol szurkolók is lehetnek. Az UEFA április 7-ig várt a 12 rendező város válaszára, hogy azok vázolják a szurkolók beengedésével kapcsolatos álláspontjukat. Budapest mellett London, Glasgow, Amszterdam, Koppenhága, Szentpétervár, Bukarest és Baku is azt jelezte vissza az UEFA felé, hogy beenged nézőket a stadionjaiba. Jelen állás szerint az orosz nagyvárosban 34 ezren, a többi helyszínen 10-20 ezren lehetnének jelen. Bilbaóval kapcsolatban a spanyol szövetség úgy nyilatkozott, a baszk törvények miatt ott nem lehetnek nézők. Az olasz kormány támogatja a szurkolók beengedését a római meccsekre, de a végső szót a genovai tudományos kutatóközpont mondja ki. Utóbbi úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet, a vírus terjedésének intenzitása és a kórházak leterheltsége miatt az UEFA által kért garancia pillanatnyilag nem adható meg. Az ír szövetség a kormánnyal történt egyeztetések után Dublin kapcsán elmondta, ugyanezen okokból nem tud minimális nézőszámot szavatolni, mint ahogy München sem. A helyszínekről várhatóan az UEFA április 20-ai kongresszusán hoznak végső döntést, a dpa német hírügynökség információja szerint viszont a házigazdák április 28-áig változtathatnak a koncepciójukon.