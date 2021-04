Kultúra karanténban

Bodó Viktor tavaly ősszel bemutatott stuttgarti előadását, Az öldöklő angyalt vetítette a hétvégén online a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A produkció bevállalós, meghökkentő, de mégis nagyon emberi.

Luis Buñuel 1962-es remekművének Az öldöklő angyalnak a színpadi feldolgozása szerepelt már a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, mégpedig Pelsőczy Réka rendezésében 2008-ban. Most pedig Bodó Viktor stuttgarti rendezése érkezett el hozzánk, kényszerűen online. Az előadás már a járványidőszakban debütált tavaly ősszel Németországban. Bodó bele is vette jócskán a járványt a dramaturgiába. Buñuel alkotásában egy estély meghívott vendégei záródnak be egy térbe, itt pedig egy konferencia résztvevői kerülnek csapdába. Az előadás elején a személyzet gondosan fertőtlenít, még a mikrofonokat is lefújják. Minden steril, jó előkészített. Aztán megérkeznek a megbeszélés főszereplői. Különböző korúak, eltérő életszakaszban vannak, más-más az előéletük. Egy hatalmas körasztalnál ülnek le a korszerű irodai fotelekbe. (Díszlettervező: Izsák Lili) A tanácskozás elején monitorról államelnökök jelentkeznek be, minden roppant szakszerű és komoly, de egyszer csak egy áramszünet mindent megváltoztat. Vége szakad a jól tetsző protokollnak és kezdődik egy másik „film” az élet diktálta logikával. A szereplők próbálnak valamit kezdeni ezzel a váratlan helyzettel, de egyre inkább kicsúszik a kezükből az irányítás. A szituáció nagyon is rímel arra, ami a vírus kitörése óta történik a világgal. A közösség egy csapásra felbomlik, összefogás helyett mindenki egymásnak esik, helyezkedik, igyekszik előnyösebb helyzetbe kerülni. Bodó pedig megrendezi a világvégét, bravúros összművészeti tálalásban, zenével, tánccal, vetítéssel. A Schauspiel Stuttgart színészei óriási alázattal és rendkívüli precizitással ábrázolják a szétesést. Úgy, hogy közben távolságot tartanak, nem érintik meg egymást, mégis szenvedélyesen kitárulkoznak, szó szerint is, lelkileg és testileg is, meztelenné válnak. A folyamat megmutatása nagyon erős hatású. Láthatjuk, hogy a visszafogottságból, ki miként jut el a kétségbeesésig, az őrjöngésig, sőt a másik bántalmazásáig. A bezártság a tehetetlenség, a szabadság elvesztése kiből mit hoz ki. Mi történik akkor, amikor már csak az ösztönök számítanak. A rendezés olykor felvillantja a művészet jótékony szerepét, de ezek a momentumok csak pillanatokra jelentenek gyógyírt. Amikor már úgy tűnik mindennek vége és nincs többé kiút, egyszer csak megnyílik a fal. A társaság védtelenül, romjaiban kilökődik a fényre. Oda, ahol a történtek után már teljesen mást jelent a szabadság, mint azt jelentette korábban, a háború előtt, békeidőben. Infó: Az öldöklő angyal Luis Buñuel filmje alapján A Schauspiel Stuttgart előadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, online német nyelven, magyar felirattal Rendező: Bodó Viktor Szereplők: Biedermann Gábor, Therese Dörr, Sylvana Krappatsch, Anne-Marie Lux, Reinhard Mahlberg, Amina Merai, Peer Oscar Musinowski, Valentin Richter, Celina Rongen, Christiane Roẞbach, Michael Stiller, Klaus Von Heydenaber