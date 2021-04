Volt szerb titkosszolgálati vezetők álltak újra bíróság elé Hágában

Helyette azt követeli, hogy a demokrácia jegyében agitálhasson a demokrácia ellen.

Macujama Hideki vasárnap megnyerte az augustai mesterversenyt, ezzel ő lett az első japán golfozó, aki diadalmaskodni tudott a világ négy legnagyobb tornájának egyikén. A sajtó nem sportra koncentráló része sajnálatos módon nem ezt tartotta a fő hírnek, hanem azt, hogy egyáltalán megtartották a versenyt. Georgia ugyanis pária lett, miután márciusban a szavazást – főként a fekete állampolgárok dolgát – nehezítő választási kódexet léptetett életbe. A Major League Baseball ezután elvitte a georgiai Atlantából a profik gálameccsét, ezzel több mint 100 millió dolláros (30 milliárd forintos) kárt okozva a környék gazdaságának. A Demokrata Párt nem érte be ennyivel, kampányt indított, hogy a georgiai székhelyű multik, például a Coca Cola vagy a Delta légitársaság is hallassák a hangjukat. A cégek pedig, amelyekről sokáig azt hitték, hogy a számukra előnyös gazdaságpolitika miatt a republikánusok természetes szövetségesei, sorra adtak ki az új törvényt ellenző közleményeket - mert vásárlóik ezt várták tőlük. Mitch McConnel, a szenátus republikánus frakcióvezetője figyelmeztette is a gazdasági szereplőket, hogy maradjanak távol a politikától. Amire az a replika érkezett, hogy akkor bezzeg jól jött a cégek politikai szerepvállalása, amikor a republikánus jelöltek kampánykasszáit kellett feltölteni. A változások elkerülhetetlenek. 2004-ben George W. Bush még melegellenes programmal kampányolt, ez ma Amerikában már elképzelhetetlen lenne. A Gallup hosszú ideje követi a társadalmi mozgásokat, egy idei felmérésben arra jutott, hogy az amerikaiak minden eddiginél nagyobb része, 5,6 százaléka vallja magát melegnek, leszbikusnak, biszexuálisnak vagy transzneműnek. A cég másik kutatása szerint tavaly már csak 47 százalék mondta magát vallási közösséghez tartozónak. Az arány 1999-ben még 70 százalék volt. A változások a szóhasználatban is megmutatkoznak, bizonyos kifejezések és gondolatok többé nem szalonképesek. A jobboldal emiatt a „tiltás kultúrájának” (cancel culture) elburjánzásáról beszél, míg liberális körökben azon vitatkoznak, hogy mit kell eltűrni a szólásszabadság jegyében. Jelenleg az a helyzet, hogy gyakran fekete rendőrök védik a Ku Klux Klan és az amerikai Dél szimbólumaival tüntető neonáci demonstrációkat.