Őrizetbe vették a legrégebbi fehérorosz ellenzéki párt vezetőjét

A cseh lapok már sokszor leírták: Andrej Babis cseh miniszterelnök lábtörlőként használja pártja, az ANO koalíciós partnerét, a szociáldemokratákat.

A CSSD hétvégi kongresszusa, majd az orosz Szputnyik V vakcina alkalmazását elutasító Tomás Petrícek külügyminiszter menesztése után azonban azt is elmondhatjuk: Milos Zeman is hasonló szerepre kárhoztatja a tömörülést. Bár a kongresszuson nem volt jelen a cseh köztársasági elnök, s nem is látta el értékes intelmekkel illusztris személyiségeit, az ő szellemisége lengte be az egész tanácskozást. Az októberi parlamenti választás közeledtével Zeman egyre inkább a foglyává teszi meg a kormányt, s a jelek szerint már a kabinet mindkét politikai erejét a markában tartja. Andrej Babis miniszterelnök azért akar mindenáron megfelelni az államfő elvárásainak, mert az elnök ígéretet tett arra: kitart mellette miniszterelnökként a választás után is. Ennek azonban megköveteli az árát, ami nem is kicsi. Zeman közismerten orosz- és Kína-barát politikus, aki harsogva követeli, hogy Szputnyik V, illetve a Sinopharm vakcinát vásároljon Prága. Emellett azt akarja elérni, hogy a Dukovany erőmű bővítését is az oroszokra bízzák, amit egyébként Petrícek szintén ellenzett. A Zeman által megkövetelt ár volt Jan Blatny egészségügyi miniszter múlt heti menesztése is. A leváltott tárcavezetőt, aki rövid idő után már a harmadik személy volt a minisztérium élén, érhették ugyan bírálatok, de a menesztését kiváltó ok felháborodás tárgya volt Csehországban. Petrícekhez hasonlóan azért kellett távoznia, mert ellenezte, hogy Szputnyik V vakcinát vásároljanak, olyan oltóanyagot, amelyet még nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség. Bár menesztése után maga Babis is azt közölte, ragaszkodik az európai jóváhagyáshoz, már sokszor változtatta meg a véleményét Zeman hatására. Miután hétvégén a CSSD 42. kongresszusán megerősítették pozíciójában Jan Hamácek pártelnököt, nyilvánvalóvá vált, hogy legnagyobb riválisának, a szociáldemokratákat Zemantól függetleníteni kívánó Petríceknek távoznia kell a cseh külügyi tárca éléről. Azzal azonban, hogy a CSSD-nél a küldöttek folyamatosságra szavaztak, lényegében aláírták a párt halálos ítéletét. A legutóbbi két közvélemény-kutatás, a Median, majd a Kantar felmérése is azt mutatja, hogy a párt nem fog bejutni a következő parlamentbe az októberi választás során. Hamácek képtelen volt saját arculatot adni az egykor szebb napokat látott CSSD-nek a kormányban, mindig kiszolgálta Babist. Pontosabban most már „két urat szolgál” a miniszterelnök és a köztársasági elnök személyében. Hiába próbál előre menekülni akár Andrej Babis, akár Jan Hamácek, jelenlegi formájában nem maradhat fenn a kormánykoalíció, s nem csak azért, mert a kommunisták már nem akarják tovább kívülről támogatni a kabinetet. Az októberi voksolás után várhatóan az országnak megannyi kárt okozó Zeman befolyásának jelentős csökkenése várható. Mindkét említett felmérés ugyanis a liberális Kalózpárt és a Stan nevű tömörülés szövetségének elsőségét hozta ki. Babis és az ANO teljes csődöt mondott a járványkezelésnél, s sok idősebb szavazó pártolt el tőle. A Kantar például mindössze 22 százalékon mérte Babis pártját, ami tíz százalékos visszaesés tavaly júliushoz képest. A fiatalok, illetve a városi lakosság körében azonban arat a Kalózpárt és a Stan szövetsége. Babis, Hamácek és Zeman politikai játszmáinak hamarosan tehát vége szakad. Az már csak hab a tortán, s a kormányban uralkodó káoszt mutatja, hogy a Petrícek utódának kijelölt Lubomír Zaorálek közölte, ha rajta múlna, inkább maradna a kulturális tárca élén.