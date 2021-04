A nagy kimaradók, avagy Kalmár és a sorstársak

Kevesebb mint két hónap maradt a labdarúgó Európa-bajnokság rajtjáig. Néhány futballista már nem biztosan nem játszhat, mások még reménykednek.

A címeres mez viselése minden futballista számára megtiszteltetés, különösen igaz, hogyha egy futballista kontinensviadalon vagy világbajnokságon képviselheti hazáját. Kevesebb mint két hónap múlva kezdetét veszi a 2021-re halasztott labdarúgó Európa-bajnokság, amely rendezése körül rengeteg a kérdőjel, ugyanakkor jó néhány játékos álma már szertefoszlott. A legnagyobb ilyen név a Borussia Dortmund kiválósága, Erling Haaland, aki nem sérülés miatt, hanem egyszerűen azért marad le az Eb-ről, mert Norvégia nem jutott ki. A mértékadó Transfermarkt által 110 millió euróra taksált támadó után a világ legértékesebb kapusának tartott szlovén Jan Oblak (Atlético Madrid) következhet a listán, a maga 90 milliójával jócskán maga mögé utasítja a poszttársait. A válogatott gyenge szereplése miatt ugyancsak hiányozni fog a kontinensviadalról Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Miralem Pjanic (Barcelona) és Martin Ödegaard (Real Madrid/Arsenal) is. A magyar válogatott ezzel szemben 2016 után ismét megmérettetheti magát egy kontinensviadalon, ugyanakkor Marco Rossi szövetségi kapitánynak már biztosan nélkülöznie kell a súlyos térdsérülést szenvedő Kalmár Zsoltot. A szlovák DAC 25 éves középpályása hétfői műtétje után elárulta, hogy a tervezettnél is később, csak október, november tájékán tud újra százszázalékos edzésmunkát végezni. „Jelenleg az elsődleges feladatom az, hogy a gyulladást levigyem a térdemről. Szombaton megyek ellenőrzésre, amikor a varrásokat is kiveszik. Ezt követően, nagyjából két-három hét múlva megműtenék az oldalsó és a keresztszalagomat is. Ezáltal felépülésem a vártnál sajnos még hosszabb lesz” – olvasható klubja honlapján. Egyelőre nem bevethető a válogatott másik kiválósága, Szoboszlai Dominik sem. A januári klubváltása óta combközelítő-izom sérüléssel bajlódó játékos várhatóan májusban végezhet teljes értékű munkát. A koronavírus-járvány következtében talán minden korábbinál nagyobb terhelés éri a futballistákat, lévén az előző szezonban a legtöbb bajnokságot csak nyár végén tudták befejezni, aztán pedig már szinte következett is a 2020/21-es kiírás – éppen ezért alaposan megsokasodtak az izomsérülések. Sokak számára azonban jól jött, hogy az Európa-bajnokságot elhalasztották, többek között a török Merih Demiral; két holland játékos, Memphis Depay és Jetro Willems; a portugál Andre Gomes; valamint az olasz Nicolo Zaniolo sem állhatott volna sérülés miatt a válogatottja rendelkezésére. Zaniolo helyzete most sem megnyugtató, hiszen az AS Roma középpályása elképesztő pechsorozatot produkál. A 21 éves futballista jobb térdében tavaly januárban szakadt el a szalag, ami miatt hat hónapot kellett kihagynia. Két hónappal később újra megsérült, akkor a bal térdében szakadt el az elülső keresztszalag. Rehabilitációját koronavírus-fertőzés is nehezítette, jelen állás szerint legjobb esetben is a Serie A utolsó két fordulójában léphet pályára. Ezen előzményeket ismerve óriási meglepetés lenne, ha Roberto Mancini meghívót küldene neki az Eb-re. A Roma középpályásánál talán csak Jürgen Klopp pechesebb, ugyanis a Liverpool vezetőedzője egymás után veszítette el középhátvédjeit. Virgil van Dijk még októberben az Everton elleni derbin szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, ami miatt nemcsak a szezon további részéről, a kontinensviadalról is le kell mondjon. Az angol Joe Gomez egy hónap később, a nemzeti együttes egyik edzésén sérült meg olyan súlyosan, hogy az ő Eb-álmai is szertefoszlottak. A szintén liverpooli Joel Matip sem állhatna válogatottja rendelkezésre, ő azonban kameruni színekben futballozik. Szintén nagy névnek számít a belga Axel Witsel. A Dortmund 32 éves középpályása januárban minden külső behatás nélkül terült el a pályán az RB Leipzig elleni bajnokin, utóbb pedig kiderült, Achilles-ín-szakadás a diagnózis. „Várni fogok az utolsó pillanatig” – jelentette ki Roberto Martinez, a belgák szövetségi kapitánya. – Axel nagy hatással van a csapatra, egy 110-szeres válogatottról van szó” – tette hozzá.