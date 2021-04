Megvizsgálták, mennyire hatásos az éjszakai kijárási tilalom

41 országban mérték fel az Oxfordi Egyetem kutatói a fertőzés terjedését csökkentő módszerek hatékonyságát.

Megvizsgálták az Oxfordi Egyetem kutatói, mennyire képes megszakítani a fertőzési láncot a találkozások csökkentését szolgáló kijárási korlátozás – írta az Euronews . Eredményeik szerint 13 százalékkal tudja csökkenteni az éjszakai kijárási tilalom a SARS-CoV2 terjedését. A kutatók 41 országban vizsgálták a fertőzés terjedését csökkentő módszerek hatékonyságát. Az összehasonlító kutatás eredményei szerint a 10 főnél nagyobb összejövetelek tiltása és az egyetemek bezárása a legjobb gyógyszermentes mód a fertőzés csökkentésére.

Az esti és éjszakai kijárási tilalom leginkább a magántalálkozók gyakoriságát csökkenti a berlini műszaki egyetem kutatása szerint. A január közepén, tehát még a brit variáns németországi megjelenése előtt végzett vizsgálat szerint az éjszakai tilalom a felére tudja csökkenteni a fertőzést. A kutatók abból indultak ki, hogy a magántalálkozókon az emberek nem hordanak maszkot. A kijárási tilalom negatív hatása, hogy az emberek hajlamosak titokban találkozni, akkor pedig még kevésbé elővigyázatosak – írták nyílt levelükben német aeroszolkutatók. Álláspontjuk szerint egy esti séta a szabadban sokkal kevésbé fertőzésveszélyes, mint zárt térben titokban találkozni. A levegőben lebegő apró részecskék kutatói szerint elhanyagolható mértékben fertőződnek az egymás mellett elsétáló emberek. Kiemelték, hogy a zárt tér az igazán veszélyes, például az idősotthonok, az iskolák, a kóruspróbák, a buszos kirándulások. Az aeroszolkutatók javaslatai szerint a lehető legkevesebb időt kell zárt térben tölteni nem egy háztartásban élő emberekkel, mert a fertőzés elsősorban zárt térben terjed. A szakemberek hangsúlyozták, nemcsak az éppen jelenlévők veszélyesek, egy korábban ott járt fertőzött ember is „otthagyhatja” a vírust. Tanácsaik szerint érdemes minél kevesebb ideig idegenekkel egy légtérben tartózkodni, mert annál nagyobb a fertőzésveszély, minél több időt töltünk a fertőzött légtérben. A szakemberek kiemelték, fontos minél többször szellőztetni és huzatot csinálni. Olyan helyeken, ahol sok ember huzamosabb ideig kénytelen együtt lenni, például az idősotthonokban, gondozóházakban, munkahelyen, légtisztítót is érdemes alkalmazni. Nagy légterű helyiségekben alacsonyabb a fertőzésveszély, ezért istentiszteleteket, mozi- és színházi előadásokat, koncerteket érdemes jól szellőző, nagy csarnokokban tartani, de még jobb, ha szabadtériek a rendezvények. A szakemberek azt is hangsúlyozták, sokat számít a maszk minősége: az áteresztőképessége legalább olyan fontos, mint az, hogy jó rásimuljon az arcra.