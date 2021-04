Putyin megkapta a második adag oltását

Mindenkit arra buzdított, hogy vegye fel a vakcinát

Megkapta a Covid-19 elleni védőoltás második komponensét Vlagyimir Putyin orosz elnök. - írja beszámolójában az MTI.

A magyar állami hírügynökség szerint ezt ő maga jelentette be egy, a Rosszija 24 hírtelevízió által szerdán élőben közvetített videotanácskozáson. "Remélem, hogy minden rendben lesz. Nem is az, hogy remélem, biztos vagyok benne" - hangoztatta, és arra bátorította az eszmecsere többi részvevőit, hogy kövessék a példáját. Putyin kifejezte reményét, hogy a vakcináció következtében az új koronavírusos fertőzés vissza fog szorulni. A Szputnyik V vakcina honlapján szerdán közölt adatok szerint Oroszországban eddig összesen 14 862 934 védőoltást adtak be a lakosság 6,33 százalékának az oltóanyag első vagy második komponensével. A vakcina mindkét alkotóelemével 5 605 246 embert, a lakosság 3,83 százalékát oltották be.

Putyinnak a védőoltás első komponensét március 23-án adták be. A vakcina típusát nem közölték, a Kreml tájékoztatásában csak annyi szerepelt, hogy a három már forgalomban lévő orosz vakcina - a Szputnyik V, az EpiVacCorona és a Covivax - egyikét injekciózták be a bal vállába.

Az orosz operatív törzs által szerdán közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8326-tal 4 666 209-re emelkedett. A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 13,9 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 270 986-ra csökkent, a halálos áldozatoké 399-cel 104 000-re, a felépülteké pedig 9447-tel 4 291 223-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 124,4 millió, az elmúlt napokban pedig mintegy 255 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 503 146 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.