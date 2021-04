EP, az örök

A harmadik kerületben negyven plakáttal emlékeznek meg Esterházy Péter születésnapjáról.

Esterházy Péter 71. születésnapja alkalmából – mely egyben a magyar próza napja is – tegnap óta negyven köztéri plakát elhelyezésével emlékezik meg az íróról az Óbudai Anziksz kulturális magazin és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az egyedi, nagy méretű posztereken negyven hazai kortárs író és költő kedvenc EP-idézetei olvashatók, többek között Darvasi Lászlótól, Grecsó Krisztiántól, Závada Páltól és Tóth Krisztinától, de az újabb írógeneráció képviselői is felbukkannak mint Halász Rita, Krusovszky Dénes vagy Bartók Imre. A születésnapi kampánnyal a szervezők ki szeretnék fejezni kötődésüket Esterházy Péterhez, hiszen a világhírű író és európai gondolkodó is erősen kötődött a lakóhelyéhez, a harmadik kerülethez. A kihelyezett idézetek között találunk olyanokat, melyek az évek során már kultikussá váltak, mint a Harmonia Caelestis kezdőmondata, „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot.”, de találhatunk kevésbé ismert részleteket is, melyek kapcsán a szerzők közül többen is megosztanak néhány gondolatot, miért éppen azokat választották. A szabadtéri kiállítást Alföldi Róbert nyitotta meg, aki egy videóban olvasta fel a szerző egy humoros írását, melyben a főhős egy tolvaj után eredt. Esterházy tavaly lett volna hetven éves, a kerek évfordulóhoz kapcsolódó megemlékezést azonban korlátozta a járványhelyzet, sokan mégis online események, videók, kiadványok tucatjaival tisztelegtek a 2016-ban elhunyt író előtt. A jelen kampány egyik szervezője, az Óbudai Anziksz kulturális magazin tavaly áprilisban például egy Esterházy-különszámmal jelentkezett, amelyben a családtagok, a barátok, az alkotótársak beszámolói és visszaemlékezései mellett addig nem publikált fotókat is közöltek. A mostani plakátok nemcsak a helyszínen, de az Óbudai Anziksz oldalán is megtekinthetők, ugyanakkor érdemes kiutazni a harmadik kerületbe, ahol április folyamán a Fő téri Esernyős Kávézóban minden egyes kávé mellé a negyven plakát képeslapméretű másából adnak egyet-egyet ajándékba. Infó: A plakátok megtekinthetők: obudaianziksz.hu/esterhazy.html