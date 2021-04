Bécs is bejelentkezett a Putyin-Biden találkozóért

Jelentősen javult a járványhelyzet Nagy-Britanniában. A legtöbb fertőzést az iskoláskorúak között regisztrálták.

Az elmúlt héten 250-nél kevesebben vesztették életüket egy hónappal pozitív Covid-tesztjük után. Anglia lakossága a várt túláradó lelkesedéssel vágott bele hétfőn a harmadik szigorú karantén közel négy hónapja alatt szinte feledésbe merült új normalitásba. Ha nem is jutott be mindenki az esetenként több ezer foglalást számon tartó fodrászatokba, rengetegen találkoztak, az évszaknak nem megfelelő időjárás ellenére is családtagokkal és barátokkal a kávézók, kocsmák és éttermek teraszain. Sokan "ünnepelték" a viszonylagos felszabadulást bevásárlási terápiával az ismét kinyitott áruházakban és ruhaüzletekben, illetve kezdték meg a felhalmozott kilók lerázását a nagyon hiányolt konditermekben és uszodákban. Boris Johnson rendezetlen fürtjei már kora délutánra eltűntek, amikor a parlament alsóházának rendkívüli ülésén a péntek délelőtt elhunyt Fülöp edinburghi herceget búcsúztatta, szónoki tehetségét és humorát egyaránt villogtatva. Ahogy erre a kormányfő már múlt héten a várva várt nyitás időpontjának megerősítésekor figyelmeztetett, ha az emberek nem fegyelmezik magukat, nem tartják be a maszkviselés és szociális távolságtartás szabályait, elkerülhetetlenül emelkedni fog az új megbetegedések görbéje. Pedig a számok kedvezően alakulnak. A legfrissebb statisztika szerint a hétfői 3568 új angliai megbetegedés azt jelenti, hogy az elmúlt hét napban, legalábbis a hatóságok számára tudottan, 21,5 százalékkal kevesebben estek ágynak és ugyancsak 21 százalékkal esett vissza a kórházban kezeltek száma. A 2862 klinikai ápolt közül 406-an vannak lélegeztetőkészüléken. A legújabb napi halálozási szám 13, az elmúlt héten összesen 238-an vesztették életüket, ami óriási előrelépés a januári átlagosan heti 1300-hoz képest. Az Our World in Data adatszolgáltatása szerint az Egyesült Királyságot csak Dánia, Norvégia és Izland előzi meg az egymillió lakosra eső, Covid-eredetű napi halálesetek számában, ami jelenleg 0,46 százalék. Egy nemrégiben a The Guardian napilapban megszólaltatott intenzív terápiás szakorvos nem győzte eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a közvélemény hiteles információkhoz jusson a lélegeztető készülékekről. Sok covidos beteg hiszi úgy, mindenképpen el kell kerülnie, hogy lélegeztetőre kerüljön, mert akkor több esélye van a túlélésre. Alison Pittard meglátása alapján viszont a legsúlyosabb esetekben elkerülhetetlen a masina bevetése, mert különben 100 százalékos eséllyel halnának meg, míg a lélegeztetőkészülékre kerültek 40 százaléka veszti el az életét, de nem a gép, hanem a súlyos kór következtében. A múlt év tavaszi első hullám során sokkal rutinszerűebben kerültek betegek lélegeztető készülékre, mint most. A visszaesés okaként a főorvos azt a tapasztalatot nevezte meg, hogy a koronavírusos betegek viszonylag jól reagálnak korábban veszélyesen alacsonynak tekintett oxigénszaturációs szintekre. A brit kormány által megrendelt, a londoni Imperial College által elvégzett kutatás most közzétett eredménye szerint közvetlenül kimutatható az oltási program sikerének áldásos hatása a pandémia enyhülésére. A React elnevezésű tanulmányhoz az adatokat február 4-e és 23-a között vették fel, amikor az immunizáció aránya még jóval alacsonyabb volt a jelenlegi helyzetben. Mégis világosan látszott, hogy a legtöbb fertőzés az iskolás korúak (5 és 12 év közöttiek), a legkevesebb pedig a 65 éven felüliek között fordult elő. A nyugdíjas korosztály tekintélyes része esett már túl azóta mindkét oltáson, - a dupla védettek száma 7,47 millió, a szigetország lakosságának 11,2 százaléka - míg összesen 39,6 millió dózis "talált gazdára". Éppen e sorok írásakor érkezett a munkaképes lakosság szempontjából nagyon örvendetes "breaking news", hogy keddtől minden 45 éven felüli jelentkezhet oltásra az ingyenes egészségszolgáltató honlapján.

Bécs: növekvő fertőzésszám, csökkenő halálozás Csökken a halálozás az osztrák Covid intenzív osztályokon. Ausztriában 2020. február 27-e óta 49822 embert gyógyítottak ki Covid-fertőzésből, jóllehet nem minden kigyógyult lett egészséges. Az elhunytak száma a vizsgált időszakban 9275 fő volt. Hogy pontosan hány olyan beteget tartottak nyilván, aki intenzív osztályon halt meg, illetve lélegeztetőgépen volt, arról nem közöltek a hatóságok pontos számokat. A Der Standard című bécsi hetilap közlése szerint az országban 931 intenzív ágy áll a koronavírussal fertőzött betegek rendelkezésére, az intenzív osztályokon 2073 orvos és 5646 diplomás ápoló dolgozik. Az intenzív osztályon fekvők számát a falter című hetilap március 30-i száma 534 főre becsülte. A szakértők szerint a brit Covid-19 mutáció megjelenése óta előbb kell a fertőzött kórházi betegeket intenzív osztályra vinni. Sokkal jobb gyógyszer nincs, mint egy évvel korábban, de mint általában Európában, a mortalitás egyharmaddal csökkent. Az intenzív osztályokon a kezelés leglényegesebb változása, hogy a gépi lélegeztetést lehetőleg minél később alkalmazzák, ehelyett inkább orron vagy maszkon át használt oxigéndúsított levegőt juttatnak a szervezetbe úgy, hogy a beteg emellett önállóan folytassa a légzést. Az intubálás késleltetése mellett a vérhígítás, a vérplazma bevetése is hasznosnak mondható. A légzőgépes kezelés igencsak megviseli a szervezetet, olyan mennyiségű morfiumot korábban még sosem adtak be az intenzív osztályokon, mint a koronavírus-járvány mostani, harmadik hullámában. A betegség legsúlyosabb fázisában Ecmo berendezést alkalmaznak - így rövidítik a testen kívüli, úgynevezett műtüdőt, amelyből 70 darab van Ausztriában, s a koronavírus fertőzés legnehezebb fázisában vetik be. A tavaly még 90 százalékos halálozási arány a műtüdő használatában mára 40 százalékra csökkent. Földvári Zsuzsa (Bécs)