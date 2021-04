Washingtoni szankciók Moszkva ellen, az oroszok „nehéz” választ ígérnek

Ki hitte volna, hogy az Erdogan egyik legfontosabb bizalmasa valójában egy érzékeny lelkű művész?

Recep Tayyip Erdogan török elnök főtanácsadója és szóvivője, Ibrahim Kalin egy igazi reneszánsz ember. Kalin a munkanapjait azzal tölti, hogy Erdogan harci kutyájaként Twitteren elfogultsággal vádol meg külföldi újságírókat, visszaszól más országok vezetőinek, esetleg sajtótájékoztatón vagy interjúkban teszi meg ezt. A magyar kormány szócsöveihez hasonlóan neki is rengeteg energiáját veszi el, hogy a török illiberális rendszer bírálóinak visszaszóljon, ám még ennek dacára is marad ideje művészi énjét is kiteljesíteni. Kalin előzőleg már két dalt megjelentett isztambuli Poll Production kiadó gondozásában: egy szerelmes nótát "Te az enyém, én a tiéd vagyok" címmel, illetve Asik Veysel Törökország híres népi költőjének és énekmondójának az egyik szerzeményét . Az elnöki hivatal szóvivője ezenkívül egy rekviemet is előadott az I. világháborús gallipoli csatában elesett török katonák emlékére. Mindhárom esetben megcsillogtatta énekhangját, miközben a hagyományos török húros hangszert, a baglamát pengette. Legújabb dala a héten megjelent "Semmivé lettem" viszont azért is különleges, mert ennek szövegét teljes egészében ő szerezte. A búskomor hangúlatú fekete-fehér klip kíséretével megjelent számból akár arra is következtethetnék, hogy Kalin egy érzékeny lelkű művész. "Tűzzé váltam füst nélkül, az Arab-tenger lettem part nélkül" - énekli többek között az elnöki szóvivő.