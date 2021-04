A Mercedesek voltak a leggyorsabbak Imolában

Szinte meseszerű fordulat következett be az angol válogatott labdarúgó, Jesse Lingard pályafutásában, aki januári átigazolása óta élete legjobb formájában játszik.

A sport világában rendkívül szélsőségesen tud változni a sportolók népszerűsége. A szurkolók akár egy-egy meccs után is képesek megváltoztatni a véleményüket a játékosokról annak függvényében, hogy aznap éppen hogyan teljesítettek a pályán. Az elmúlt években Jesse Lingard volt nagyon magasan, majd rendkívül mélyen is. A 28 éves támadó középpályás a Manchester United akadémiáján nevelkedett, fiatal tehetségként a vörös mezes csapat négyszer is kölcsönadta az angol másodosztályba, ahol nem a kispadon ült, hanem mérkőzéseken szerzett rutint. A harmadik kölcsönszereplés alkalmával a Brigthonnal a rájátszást érő hatodik helyen végzett, azonban hiába szerzett a play-off első meccsén gólt, végül a klub oda-vissza kikapott a Derby Countytól. A következő szezon bajnoki rajtjánál rögtön debütált a Manchester Unitedben, ezután viszont sérülés miatt négy hónapra kidőlt, utána pedig jött az utolsó kölcsönadás ismét csak a második vonalba. A 2015/16-os idényben már rendszeresen játszott a José Mourinho edzette Unitedben, 40 tétmérkőzésen hat gólt szerzett, négyet előkészített. A második éve még jobban sikerült, 48 találkozón tizenhárom gól és hét gólpassz volt a mérlege, a Manchester United pedig második lett a bajnokságban. A vesszőfutás innen kezdődött. A következő szezonban a BL-ben teljesen súlytalan volt, de a bajnokságban is 27 meccsen csak négy gól és három gólpassz volt a mutatója, a whoscored értékelése szerint ez volt a második legrosszabb Premier League-szezonja. Ezután még gyengébb eredménysor következett, egyrészt kiszorult a kezdőcsapatból, általában csak becserélték, ezek után nem meglepő, hogy 40 tétmérkőzésen, négy gólig és két gólpasszig jutott, többször előfordult, hogy a meccsekre nevezett keretből is kiszorult. A bajnokságban az utolsó fordulóban egy óriási kapushiba után szerezte egyetlen gólját, bő másfél év után (találatai a Ligakupában és az FA Kupában születtek). Az idei szezont is Unitednél kezdte, de január végéig mindössze egy FA Kupa- és két Ligakupa- találkozó jutott neki, a bajnokságban nem számított rá Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző. Lingard mélyponton volt. A közösségi oldalakon gúnyos mémek készültek róla, videó-összeállítások születtek a legrosszabb passzaiból, lövéseiből, megkapta a „Lingardinho” becenevet, utalva az egyik legnagyobb brazil játékosra, Ronaldinhóra, de ez is egy cinikus jelző volt. Fiatalon robbant be a Unitednél, megjelenése miatt nem tűnik 28 évesnek, ezzel is folyamatosan gúnyolták. „Adjatok neki időt, még fiatal”, heccelték sokan. Gólörömeit is kifigurázták, a közösségi médiában a közröhej tárgya lett Lingard. Idén január 29-én a Premier League korábbi középcsapata, jelenleg az európai kupaszereplésért versenyben lévő West Ham United fél évre kölcsönvette a szenvedő Lingardot. A kritikusok nem vártak nagy csodát, aztán Lingard két gólt szerzett első meccsén az új állomáshelyén február 3-án, a West Ham pedig ennek a két gólnak is köszönhetően 3-1-re legyőzte idegenben az Aston Villát. A szakportálok szinte elsöprő többsége őt választotta a találkozó legjobbjának. A játékos azóta is szárnyal: a következő nyolc bajnokin hat gól és négy gólpassz a mérlege, szinte minden találatból kiveszi a részét, a West Ham pedig többek között Lingardnak is köszönhetően hosszú évek óta a legjobb szezonját futja, jelenleg éppen a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyen áll. Megelőzi a Chelsea-t, a Liverpoolt, a Tottenhamet és az Arsenalt is. Kiváló teljesítményének köszönhetően bő másfél év szünet után ismét meghívót kapott a magyarokkal egy világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő angol válogatottba. „Nagyon hosszú volt ez az út, lelkileg nagy kihívást jelentett, de mindig keményen dolgoztam és hittem magamban. Köszönöm mindenkinek, aki hitt bennem, ez még csak a kezdet”- írta közösségi oldalán Lingard. A San Marino ellen 5-0-ra megnyert vb-selejtezőt végigjátszotta, egy gólpasszt adott és őt választották meg a mezőny legjobbjának első válogatott mérkőzésén a hosszú szünet után. Az angolok következő ellenfele szeptemberben a magyar együttes lesz, Lingardra (is) érdemes lesz fokozottan odafigyelni.