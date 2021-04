A járványra hivatkozva adnak újabb segítséget a NER-sajtónak

A főváros engedélyétől függetlenül terjeszthetik majd például a kormányközeli Metropolt.

A járványvédelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról szóló rendeletek közé rejtette a NER részeként újraindított Metropol terjesztését segítő intézkedést a kormány. A jövő héttől hatályba lépő „egyes veszélyhelyzeti intézkedések” címet viselő kormányrendeletben a teraszok közterületi díj megfizetése alóli felmentése mellé beemeltek egy sajtótermékek árusítására vonatkozó passzust. Ennek értelmében a sajtótermékeket árusító üzlet, pavilon tulajdonosa, bérlője nem köteles közterület-használati hozzájárulást fizetni, sőt közterület-használati hozzájárulást sem kell beszereznie, ha kizárólag olyan lapokat árusít, ami a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz. A fenti kedvezményeket a közterületen osztogatott – járványügyben közérdekű információkat közlő – lapokra is kiterjesztették. Mindez arra is utalhat, hogy a NER részeként működő sajtóbirodalom, a KESMA, illetve a birtokában álló Mediaworks újabb kiadvány indítására készül, vagy így akarja helyzetbe hozni a tavaly ősszel újraindított – az ellenzéki városvezetést leplezetlenül bíráló – Metropolt. Közérdekű járványügyi közleményeket közlő, köztereken osztogatott sajtótermékből ugyanis összesen kettő van: a Metropol és a Pesti Hírlap. A nyomtatott Pesti Hírlap terjesztését tavaly felfüggesztették néhány hónapra, de most már ismét elérhető. A Pesti Hírlappal érvényes szerződése van a fővárosnak, amely alapján rendszeresen jelennek meg fővárosi tartalmak az újságban. A Metropol viszont azóta sem kapott engedélyt a közterületi terjesztésre a fővárostól. A Metropol – lánykori nevén Metro – 1998 őszén jelent meg a pesti utcákon. A kiadás joga 2011-ben került Simicska Lajos üzlettársának, Fonyó Károlynak a vagyonkezelő cégéhez. Orbán és Simicska 2015-ös szakítása azonban ennek a vállalkozásnak is betett, a főváros még abban az évben szerződést bontott velük. Egy év múlva be is zártak. A terjesztési helyeket pályáztatás nélkül a Habony Árpád és Győri Tibor cége, a Modern Media Group (MMG) által kiadott szintén ingyenes Lokál újság kapta meg a fővárostól. Az orgánum a kormánypropaganda kevés mértéket ismerő eszköze lett. A 2019-es önkormányzati választások után Karácsony Gergely főpolgármester egyértelművé tette: „Nem hagyom, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságaik terjesztéséhez!” Nem sokkal később a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felmondta a terület-használati szerződést. A Lokált tavaly felváltotta a Mediaworks termékeként újrainduló Metropol. A fővárosi válasz nem váratott magára sokáig. A Fővárosi Közgyűlés még abban a hónapban úgy döntött, hogy ingyenes sajtótermék közterületi osztásához csak akkor járulnak hozzá, ha a kiadó vállalja, hogy közöl közérdekű fővárosi önkormányzati tartalmakat, méghozzá ingyen. A két érintett újság ezzel kiválthatta volna a közterület-használati díj 90 százalékát. A fideszes volt józsefvárosi polgármester, Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal a Kúriához fordult jogorvoslatért. Közben a fővárosi közterület-felügyelők ellenőrizni kezdték a Metropolt osztogató rikkancsokat, mondván a lap terjesztése illegális, mivel az újság nem rendelkezik közterület-használati engedéllyel. A Kúria Önkormányzati Tanácsa idén januárban azonnali jogvédelmi intézkedésként megtiltotta a közterületek használatáról szóló rendelet azon részének alkalmazását, amely a négy oldalas ingyenességről szólt. Ettől persze még nem lett közterület-használati engedélyük. Így értünk el a most készült kormányrendeletig, amely már fővárosi hozzájárulás nélkül is lehetővé teszi a lapok terjesztését.