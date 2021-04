Eltérő nyitási és oltási stratégiák a szomszédban

Az Egyesült Államok csütörtökön utasított ki tíz orosz diplomatát, pénteken jött a „tükörintézkedés”, amiből a lengyelek sem maradtak ki.

Oroszország, válaszul az amerikai szankciókra tükörintézkedéssel azt tanácsolta az amerikai nagykövetnek, hogy utazzon haza konzultációra, és kiutasít további 10 amerikai diplomatát – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter újságíróknak pénteken Moszkvában.



Lavrov szerint Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó javasolta John Sullivan amerikai nagykövetnek, amikor pénteken bekérette a hivatalába, hogy orosz hivatali partneréhez hasonlóan térjen vissza konzultációra Washingtonba. A lépésről a Kommerszant című lap azt írta, hogy ez de facto kiutasítás.

A kommentár azonban rámutatott, hogy a nemkívánatos személynek nyilvánítással szemben (ez George Kennan amerikai nagykövettel 1952-ben történt meg a Szovjetunióban) egy enyhébb lépés, amellyel a fogadó fél azt jelzi, hogy a misszióvezető később visszatérhet állomáshelyére. A diplomáciai kapcsolatokról megkötött 1961-es bécsi egyezmény ugyanakkor nem ismeri "a nagykövet diplomáciai konzultációra való elküldésének" fogalmát.



Az orosz diplomácia vezetője azt is közölte, hogy a kölcsönösség elve alapján az Egyesült Államokhoz hasonlóan Oroszország is fel fogja venni a másik ország nyolc magas rangú állami tisztségviselőjét a szankciós listájára.

Több más, az amerikai külképviseleteket érintő szankciós lépés között azt is elmondta: Oroszországban be fogják szüntetni az amerikai külügyi tárca és más állami szervek által ellenőrzött amerikai alapítványok és nem kormányzati szervezetek működését. Közölte továbbá, hogy Varsó hasonló intézkedésére válaszolva kiutasít öt lengyel diplomatát is.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: Sputnik / AFP