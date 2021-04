Repülőre ültetné Moszkva az amerikai nagykövetet

A pandémia olyan gyorsan szedi áldozatait, hogy a metropolisz legnagyobb temetőjében a sírásók alig bírnak lépést tartani és lassan már nem is marad hely a koronavírusban elhunytaknak elkülönített parcellákban.

Kétségbeejtő állapotokat idézett elő mostanra Indiában a koronavírus-járvány második hulláma, amely valóságos cunamiként csapott le a világ második legnépesebb államára. Országszerte túlterhelt az ellátórendszer és rohamosan fogynak az orvosi oxigén készletek, mert annyi súlyos beteg szorul kezelésre. A Reuters beszámolói szerint különösen rossz a helyzet Újdelhiben, ahol egyes kórházakban már kettesével osztják be az intenzív ágyakra a fertőzötteket. A pandémia olyan gyorsan szedi áldozatait, hogy a metropolisz legnagyobb temetőjében a sírásók alig bírnak lépést tartani és lassan már nem is marad hely a koronavírusban elhunytaknak elkülönített parcellákban. A második hullám hevességét jól tükrözi, hogy míg két hónappal ezelőtt egy nap alatt mindössze 9121 új fertőzöttet vettek nyilvántartásban, addig csütörtökön már 217 ezer új megbetegedést észleltek. Az elmúlt kilenc napból nyolcban rekordot döntött az esetszám.

A járványhelyzet súlyosbodását részben egy a brit variánshoz hasonló, indiai kettős vírusmutáció elterjedése okozta, amely feltételezések szerint jóval fertőzőképesebb az eredeti Covid-19-nél. Jelentős szerepet játszott azonban az is, hogy a lakosság fegyelmezetlenné vált. A héten egy hindu fesztiválon százezrek mártóztak meg a maszkviselés és távolságtartás szabályainak betartása nélkül. Az emberek felelőtlen magatartására a politikai elit hozzáállása is hatással volt. Egyrészt a szövetségi kormány azt hangoztatta, hogy az új variáns megjelenése nem ok a pánikra. Másrészt Narendra Modi miniszterelnök és Rahul Gandhi ellenzéki vezér nem jártak elő jó példával, hiszen a tömeges megbetegedések ellenére még ezen a héten is zsúfolt nagygyűléseken kampányoltak a közelgő tartományi választásokra Egyes nagyvárosok vezetői már korlátozások rendeltek el, ám a Modi-kormány egyelőre nem hajlandó országos zárlatot kihirdetni, kizárólag az oltóprogram felpörgetésétől várja a megváltást. Újdelhi idáig kizárólag a brit-svéd AstraZeneca/Oxford szérum helyi gyártású változatára, a Covishieldre, illetve a hazai fejlesztésű Covaxinra alapozta az immunizációt, és kezdetben bőven jutott belőlük külföldi kivitelre is. A kormány március végén felfüggesztette exportjukat, ami érzékenyen érintette az afrikai országok jelentős részét, ahol a COVAX nemzetközi elosztó programon keresztül érkező Covishielddel oltottak. Az indiai külpolitika számára súlyos csapás, hogy le kellett állniuk vakcinadiplomáciájukkal, amellyel a rivális Kína hasonló térségbeli törekvéseit kívánták ellensúlyozni. A saját oltóanyag gyártására oly büszke Modi-kormány mostanra, szégyenszemre külföldi szerek behozatalát tervezi. A napokban megkönnyítették a Nyugaton és Japánban már jóváhagyott vakcinák engedélyezési folyamatát, illetve zöld utat adtak az orosz Szputynik V-nek is, amelyből India 750 millió dózist rendelt.