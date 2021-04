Az MSZP az alacsony nyugdíjak korrekcióját, felzárkóztatását sürgeti

A jogvédők szerint az egyik legnagyobb kormányzati hiba az érintettek bevonásának, tájékoztatásának elmaradása.

Kiemelték, hogy bár az elmúlt napokban történt elmozdulás az iskolanyitás finomhangolása irányába, a gyerekek korcsoport szerinti differenciálása formájában, a kormány még mindig csak a „nyitás vagy zárás” lehetőségeként értelmezi a kérdést. A TASZ szerint ugyanakkor az üzletek újranyitásakor alkalmazott négyzetméter-alapú belépési korlátozás mutatja, az intézményeknél is lehetne rugalmasabb a nyitás. Ehhez fel is sorolnak néhány szempontot:

A civilek megjegyzik, így mérlegelhető, hogy egyes tantárgyak tanórái vagy a tanórák meghatározott hányada nélkülözhető-e a jelenlegi helyzetben.



A TASZ állaspontja az is, hogy a tanórák száma és a követelményrendszer tekintetében enyhíteni kell a tanulók és a pedagógusok terheit. Végül mérlegelhető lenne – akár az iskolák számára kidolgozott és általuk alkalmazott szempontrendszer segítségével –, hogy mely tanulók szorulnak leginkább jelenléti oktatásra, és mely tanulók esetében megoldott az otthoni tanulás. Leszögezték:

A tisztázandó kérdések között említették, hogy távol maradhat-e a tanuló az iskolától a járványhelyzetre való hivatkozással, illetve megteheti-e a szülő, hogy nem küldi iskolába a gyerekét. Ez a hiányzás esetén előírt 250 órás határ miatti, esetleges osztályozó vizsgák miatt különösen aktuális, de annak az eldöntése sem halogatható, hogy a pedagógusnak lehetősége van-e távolmaradni a munkahelyétől attól függően, hogy milyen a veszélyeztetettsége, beoltották-e már, kialakult-e a védettsége, megoldható-e az otthoni munkavégzése. A TASZ egyértelműen jelezte: ez több mint munkajogi kérdés.

BKK: Hétfőtől a tanítási menetrend szerint közlekednek a járatok

A járványügyi intézkedésekhez igazodva április 19-től, hétfőtől a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a BKK járatai – közölte a Népszavához eljuttatott közleményében a fővárosi közlekedésszervező társaság. Hozzátették: a BKK egyúttal fenntartja a korábban bevezetett csúcsidőszaki sűrítéseket is: a járatok a reggeli csúcsidőben, hosszabb idősávban – egészen 9 óráig – gyakrabban közlekednek, valamint délutántól számos járat sűrűbben, a csúcsidőszaki követéssel közlekedik a kora esti órákig. A sűrűbb menetrenden kívül a BKK április 19-től a hónap végéig ingyenes utazást biztosít járatain az alsó tagozatos diákok számára. Erről a társaság honlapján lehet bővebben olvasni. Megjegyezték azt is, hogy a kijárási tilalom időtartamának változása, és a lassan élénkülő esti forgalom miatt fokozatosan áll vissza a korábbi menetrend az este 8 óra utáni időszakban. Április 7-től és április 12-től már gyakrabban közlekednek egyes járatok 20 óra után is. A késő esti és az éjszakai közlekedést érintő változások a jövőbeni kormányzati intézkedéseknek megfelelően, a kijárási tilalom módosításával összhangban várhatók.