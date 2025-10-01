Azt is állítja, hogy a pontos elszámolás hosszú barátságot jelent, és a kormány minden évben teljesíti azt a vállalását, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből.
A magyar gazdaság kilépett egy rövid életű technikai recesszióból, de a fellendülés egyáltalán nem nevezhető erősnek vagy élénknek.
Hamarosan, a jövő hét végén kerül a nyugdíjasok bankszámlájára az emelt novemberi nyugdíj, illetve a január-október közötti hónapokra, valamint a 13. havi ellátásra járó különbözet.
A közegészségügyi intézet eddig több mint 260 korábbi halálesettel egészítette ki a napi statisztikát, legtöbbjük tavaly októberben és novemberben hunyt el a romániai kórházakban.
Korózs Lajos ismertette a szocialisták előválasztási programjának a nyugdíjaspolitikáról szóló részét.
Októberre hoznák előre a kiigazítást az érdekvédők, akik szerint veszélyes a kormány belső fogyasztásra épülő gazdaságpolitikája.
Nagy Elek, a fővárosi vállalkozók szakmai szervezetének elnöke szembefordult Parragh Lászlóval. Tömeges adócsalástól tart.
Hetvenszeres különbség is lehet a visszamenőleges nyugdíj-korrekció értékében, kilenc ember örülhet a maximális összegnek.
2017. január 1-jétől az öregségi nyugdíj összege 1,6 százalékkal emelkedhet a korábban jelzett 0,9 százalék helyett, és emellett még az idén minden nyugdíjasnak egy 10 ezer forintos Erzsébet utalványt is kézbesítenek. Ez nyilvánvaló beismerése annak, hogy a tavasszal elfogadott jövő évi költségvetésben az infláció mértékét alulbecsülték.
Azonnali korrekciókat sürget az oktatási rendszerben a szocialista Kunhalmi Ágnes.
A tavalyi 3,5 százalékos reálnyugdíj-emelés után várhatóan idén is csaknem 2 százalékkal nőhet a nyugdíjak vásárlóértéke. Mindez annak a következménye, hogy a költségvetés készítésekor a kormány felültervezte az inflációt és ennek megfelelően januárban 2,4 százalékkal emelte az ellátásokat. Ám a pénzromlás idei üteme várhatóan nem éri el az 1 százalékot sem, így a nyugdíjkiadások összege a tervezettnél akár 100 milliárd forinttal is magasabb lehet. Rossz hír a nyugdíjasoknak, hogy emiatt nem lesz idén novemberben kiegészítő nyugdíjemelés.