Idén se lesz korrekció

A tavalyi 3,5 százalékos reálnyugdíj-emelés után várhatóan idén is csaknem 2 százalékkal nőhet a nyugdíjak vásárlóértéke. Mindez annak a következménye, hogy a költségvetés készítésekor a kormány felültervezte az inflációt és ennek megfelelően januárban 2,4 százalékkal emelte az ellátásokat. Ám a pénzromlás idei üteme várhatóan nem éri el az 1 százalékot sem, így a nyugdíjkiadások összege a tervezettnél akár 100 milliárd forinttal is magasabb lehet. Rossz hír a nyugdíjasoknak, hogy emiatt nem lesz idén novemberben kiegészítő nyugdíjemelés.