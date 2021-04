Több mint 1,3 millióért pezsgőzhet a vendég a turai Tiborcz-hotelben

A rendőrök által is „rendben talált” kastályszállóban akár 60-70 százalékos árréssel dolgozhatnak.

Egyelőre még sem az étteremek, sem a szállodák nem nyithattak meg a jelenlegi járványügyi helyzetben, hivatalosan pedig csak 3,5 millió ember beoltását követően tárhatja ki a kapuját a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó turai kastélyszálló is. Az itallap jelzi: dúsgazdag vendégeket várnak – derült ki a Magyar Hang összeállításából. A friss, 2021 áprilisától érvényes borlap alapján champagne a „leghúzósabb” ital :

A hetilap talált még 600 ezer forintos francia fehérbort és vannak 700 ezer forintért vörösborok is, a magyar italok viszont rendelhetők tízezer forint alatti áron is. A Tiborcz-szálló itallapja szerint vannak „olcsóbb” innivalók is: